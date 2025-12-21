Giornale di Brescia
Union Brescia, Corini: «È importante che torniamo a vincere in casa»

Enrico Passerini
Il tecnico durante la conferenza stampa pre-Inter U23 in programma domani sera: «Di fronte abbiamo una squadra ricca di talenti, ma il morale è alto dopo la vittoria contro la Dolomiti Bellunesi»
Eugenio Corini durante la conferenza stampa
AA

«Vogliamo tornare a vincere in casa: è un aspetto molto importante per noi, perché il Rigamonti deve tornare ad essere un fortino. Si gioca alle 20.30, a fine dicembre, ma non è un problema, perché io conservo ricordi dolci di un Brescia-Lecce del 2018: vincemmo con una rete di Gastaldello al 92’, sotto qualche fiocco di neve (2-1 il finale, ndr)».

Parole di Eugenio Corini, intervenuto stamattina nel Media Center dello stadio Lino Turina di Salò per la conferenza stampa pre-Inter U23, in programma domani sera.

Avversari e formazione

«Non sarà comunque facile, perché di fronte abbiamo una squadra ricca di talenti, con elementi esperti come Prestia, La Gumina e Fiordilino. Inoltre i nerazzurri sono guidati da un allenatore, Stefano Vecchi, che conosce molto bene la categoria e l’ha già vinta (FeralpiSalò, 2022/’23, ndr). Dovremo essere bravi a gestire la partita nei 90 minuti di gioco: ce la possiamo fare nonostante le numerose assenze, perché credo molto in questa squadra».

A proposito di formazione: torna disponibile De Maria, che dovrebbe giocare a sinistra, a centrocampo, al posto di Boci. Per il resto non dovrebbero esserci altri cambi. Si respira una bella aria nello spogliatoio: «Il morale è molto alto dopo la vittoria al 92’ contro la Dolomiti Bellunesi: era importante alzare l’autostima dopo quello che è accaduto nelle ultime settimane».

Argomenti
Union Bresciaserie C
  3. Ricarica la pagina se necessario