Union, Corini: «Contro il Novara serve attenzione, pareggiano spesso»

Enrico Passerini
L’allenatore del Brescia prima della partita: «Stiamo meglio rispetto a prima, possiamo aumentare il livello»
«Dobbiamo far valere le nostre motivazioni: il Novara sta lottando per risalire, ma anche noi abbiamo degli obiettivi ben precisi e vogliamo raggiungerli». Eugenio Corini parla così in conferenza stampa al Media Center di Salò prima della sfida con il Novara. L’Union Brescia viene da una bella settimana: «Dopo la sconfitta con il Renate, immeritata, è arrivata una vittoria che ci voleva. Abbiamo sbloccato il match e creato i presupposti per un rigore. Invece è arrivata una decisione penalizzante, ovvero l’espulsione di Lamesta. A quel punto però abbiamo alzato ulteriormente livello e c’è stata una grande reazione mentale. È stato un grande passo in avanti. La sconfitta con il Renate evidentemente non ha lasciato il segno».

Testa al campionato

Chiuso il mercato, testa solo al campionato: «La società ha fatto un ottimo lavoro: sono arrivati giocatori che cercavamo, con doti morali che volevamo. Ora devono dimostrare il loro valore nel tempo». L’Union è atteso da un tour de force, con tre partite in otto giorni: «Mi piacerebbe affrontarlo con un maggior numero di giocatori a disposizione. In ogni caso, stiamo meglio rispetto a prima e ora possiamo aumentare il livello, perché c’è più competizione».

Capitolo Novara: «È una squadra con qualità, che ha sempre fatto bene contro le prime della classe. Dobbiamo stare attenti: loro pareggiano spesso. Bisogna cercare di fare una buona prestazione, sulla linea delle precedenti”. Chiusura con i ricordi speciali: “Voglio ricordare Nicolas Giani, che ha giocato nella FeralpiSalò con alcuni dei miei ragazzi, e mandare un messaggio a Mircea Lucescu, che è in ospedale: spero di rivederlo al più presto sul campo. Infine chiudo con una notizia bella: mando un abbraccio al nostro capitano, perché in settimana è nato Achille Balestrero”

