Radio, tv e web: come seguire la prima partita dell’Union Brescia

La Redazione Web

Sarà possibile seguire il match tra Union e Arzignano sul sito del GdB, su Teletutto e su Radio Bresciasette: ecco come

1 ' di lettura

Un giovane tifoso dell'Union Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci La partita tra Union Brescia e Arzignano può essere seguita attraverso la radiocronaca diretta, affidata alla voce di Michele Iacobello, sulle frequenze di Radio Bresciasette, dalle 21. Dalle 20.45, su Teletutto, va invece in onda Tutti in campo, programma condotto da Angela Scaramuzza. Si commenterà la partita in corso di svolgimento e si parlerà dell’avventura dell’Union Brescia nel campionato di serie C. Leggi anche Union Brescia, comincia la C: in casa il battesimo delle ambizioni In studio anche Giacomo Ricci, direttore sportivo del CazzagoBornato di Eccellenza, Jennifer Serna, attaccante della Pro Palazzolo femminile (squadra recentemente promossa in serie C) e Roberto Avanza, allenatore. Con Angela Scaramuzza, come sempre, ci sarà Davide Giori Cappelluti, pronto ad analizzare le azioni del match del Rigamonti. La partita potrà essere seguita anche qui, sul sito del Giornale di Brescia, sul quale verranno proposti gli aggiornamenti testuali, azione dopo azione. Sempre su giornaledibrescia.it anche le parole dei protagonisti, dalla sala stampa di Mompiano, nell’immediato dopogara.

