Union Brescia, comincia la C: in casa il battesimo delle ambizioni

Alle 21 la prima sfida in serie C con l’Arzignano, sale l’adrenalina: sono attesi 8.000 spettatori al Rigamonti

I tifosi dell'Union Brescia durante la prima partita di Coppa Italia al Rigamonti - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Con i piedi ben piantati sulle nuvole. Con realismo, consapevolezza, umiltà e senso di responsabilità oltre che della sfida, ma conservando l’entusiasmo che si respira in purezza da una quarantina di giorni a questa parte. Ovvero testa e cuore. Che sono la base: ora però è arrivato il momento di iniziare a costruire in altezza misurando la fondatezza delle ambizioni. Dimmi che vuoi provare ad andare subito in serie B senza dirmi che vuoi provare ad andare subito in serie B: basta guardare al tip