Brescia, altro colpo dopo Marras: fatta per Lamesta dalla Giana

Prosegue il mercato dell’Union Brescia, che in attesa di riempire la casella del centravanti, rinforza con un nuovo colpo la propria mediana.

Se per la destra è arrivato Manuel Marras, in mezzo arriva il ‘96 Alessandro Lamesta. Il ventinovenne, in grado di giocare da mezzala o da play, arriva dalla Giana Erminio, dove in 150 apparizioni ha messo a referto 15 gol e 24 assist (rispettivamente 8 e 7 lo scorso anno con Chiappella, 3 e 4 da mezzala o play quest'anno).

Per lui un contratto di un anno e mezzo, con scadenza fissata al giugno del 2027.

Le dichiarazioni

Lamesta vestirà la maglia numero 27: «Il giorno di nascita del mio nipotino», ha spiegato lui ai canali ufficiali del club. «Mi ha convinto la grandezza della piazza e della società, oltre al pubblico, fuori dal comune per questa categoria. Le ambizioni sono molto alte».

Il centrocampista ha da poco compiuto 29 anni: «Anche se mi sento molto più giovane (ride, ndr). Arrivare qui è un regalo bellissimo e inaspettato, perché è successo tutto in pochi giorni. Sono davvero felice di questa opportunità».

Le caratteristiche

L’ex Giana si presenta ai suoi nuovi tifosi: «Ho fatto tanta serie D, per quasi dieci anni. In carriera ho lavorato molto. Mi ritengo una persona perbene, con tanta voglia di fare. Credo di poter dare ancora molto: non vedo l’ora di scendere in campo. Ho caratteristiche che possono tornare utili al mister, e posso ricoprire più ruoli in campo. Ho esperienza, voglio dare una mano ai più giovani».