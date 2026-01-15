Giornale di Brescia
Calcio

Brescia, altro colpo dopo Marras: fatta per Lamesta dalla Giana

Erica Bariselli
Mezzala o play, in 150 presenze a Gorgonzola ha messo a referto 15 reti e 24 assist: firma un contratto di un anno e mezzo
AA

Prosegue il mercato dell’Union Brescia, che in attesa di riempire la casella del centravanti, rinforza con un nuovo colpo la propria mediana.

Se per la destra è arrivato Manuel Marras, in mezzo arriva il ‘96 Alessandro Lamesta. Il ventinovenne, in grado di giocare da mezzala o da play, arriva dalla Giana Erminio, dove in 150 apparizioni ha messo a referto 15 gol e 24 assist (rispettivamente 8 e 7 lo scorso anno con Chiappella, 3 e 4 da mezzala o play quest'anno).

Per lui un contratto di un anno e mezzo, con scadenza fissata al giugno del 2027.

Le dichiarazioni

Lamesta vestirà la maglia numero 27: «Il giorno di nascita del mio nipotino», ha spiegato lui ai canali ufficiali del club. «Mi ha convinto la grandezza della piazza e della società, oltre al pubblico, fuori dal comune per questa categoria. Le ambizioni sono molto alte».

Il centrocampista ha da poco compiuto 29 anni: «Anche se mi sento molto più giovane (ride, ndr). Arrivare qui è un regalo bellissimo e inaspettato, perché è successo tutto in pochi giorni. Sono davvero felice di questa opportunità».

Le caratteristiche

L’ex Giana si presenta ai suoi nuovi tifosi: «Ho fatto tanta serie D, per quasi dieci anni. In carriera ho lavorato molto. Mi ritengo una persona perbene, con tanta voglia di fare. Credo di poter dare ancora molto: non vedo l’ora di scendere in campo. Ho caratteristiche che possono tornare utili al mister, e posso ricoprire più ruoli in campo. Ho esperienza, voglio dare una mano ai più giovani».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Union BresciaAlessandro LamestacalciomercatoGiana ErminioBrescia
