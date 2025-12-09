Brescia: Corini nome caldo, ma sale Viali e sullo sfondo c’è un mister X

Mentre la squadra, affidata al «traghettatore» Nicola Ferrari – tecnico della Primavera – è in viaggio per Terni, il club è al lavoro per chiudere con Eugenio Corini, al quale si vuole affidare la guida tecnica dell’Union Brescia dopo l’esonero di Aimo Diana.

C’è ancora da colmare una distanza economica, ma il comitato esecutivo del club che si è riunito all’ora di pranzo di questo martedì ha sostanzialmente dato via libera a lavorare sull’allenatore di Bagnolo Mella per stringere su un’intesa che appare alla portata. Se la trattativa, portata avanti dal presidente Giuseppe Pasini e dal diesse Andrea Ferretti (rimasto a Brescia, si aggregherà alla squadra in tempo per la partita di Coppa Italia di domani alle 18) andrà a buon fine, Corini sarà in «cabina di regia» mercoledì e debutterà sul campo domenica sul campo della Dolomiti Bellunesi a Fontanafredda.

Mister X

Resta dunque in grande vantaggio la candidatura di Eugenio Corini con il quale si è lavorato a tutto’oggi. Ma Prima di «stringere», fermo restando che va ancora raggiunta un’intesa economica, il club ha preferito vagliare anche altre strade. Ed è stato approfondito il contatto, già allacciato lunedì, con William Viali. Sullo sfondo anche un «mister X» che la società tiene coperto.

Nel frattempo il comitato esecutivo che Pasini aveva riunito in video call all’ora di pranzo ha dato il via libera alla scelta di un allenatore dal profilo importante che dunque comporterà un importante investimento. L’idea è quella di arrivare a dama sulla scelta a ridosso della partita di Coppa Italia (a Terni questo mercoledì) per poi far debuttare il nuovo allenatore sul campo giovedì pomeriggio. Tra Corini e il club ci sarà un aggiornamento domani mattina.