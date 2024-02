Tegola sulla FeralpiSalò prima del tris salvezza: Compagnon è andato ko

Tre sfide salvezza da affrontare senza uno dei giocatori migliori, Mattia Compagnon. Arrivano notizie pessime per la FeralpiSalò che dovrà fare a meno del proprio attaccante almeno per il trittico di fuoco, e decisivo per i giochi salvezza, con Ascoli, Spezia e Samp.

Il giocatore che era già assente nella sfida con il Bari ha infatti riportato una lesione collaterale laterale del ginocchio sinistro e verrà rivalutato tra una decina di giorni. Ciè significa che il jolly d’attacco in prestito dalla Juve salterà appunto sicuramente le sfide di sabato contro l’Ascoli (ore 14, al Garilli), di mercoledì 28 con lo Spezia (ore 20.30, al Picco), e - visto che le sue condizioni verranno rivalutate tra una decina di giorni - calendario alla mano anche quella di domenica 3 marzo contro la Sampdoria (ore 16.15, a Piacenza). Sperando che poi le tempistiche non si allunghino. Una tegola per Marco Zaffaroni: Compagnon è stato infatti determinante per la FeralpiSalò in questo ultimo periodo.

Qualità

La sua tecnica, il dribbling stretto e la capacità di cambiare passo hanno infatti reso imprevedibile e molto più pericoloso il gioco dei gardesani che si sono risollevati dal fondo, ma che ora sono reduci da un punto in tre partite. Ora l'allenatore dovrà cercare di capire come sostituirlo per mantenere l’attacco vivo. A Bari in coppia con Butic ha giocato Dubickas, che però ha caratteristiche simili a La Mantia. A questo punto è probabile che Zaffaroni provi l’ex Ascoli Manzari, ma potrebbe tornare in gioco anche Sau (al San Nicola out per scelta tecnica). Detto di Compagnon, hanno lavorato a parte Carraro e Giudici. La squadra tornerà in campo oggi.