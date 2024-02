La FeralpiSalò sconfitta a Bari, Zaffaroni: «Doveva essere un pareggio»

Nella sala stampa del San Nicola il tecnico della FeralpiSalò Marco Zaffaroni pare molto deluso: «È stata una partita molto equilibrata. Non possiamo dire che una squadra abbia prevalso sull’altra: sembrava che il match dovesse chiudersi in parità. Probabilmente sarebbe stato il risultato più giusto. Peccato, perché non siamo stati in grado di portare gli episodi dalla nostra parte e alla fine siamo stati puniti. Il Bari è stato bravo ad approfittarne e a conquistare i tre punti».

Nelle ultime uscite i gardesani sono risultati meno precisi rispetto al solito: «Ci è mancata la qualità e un pizzico di cattiveria. Ci può stare, ma la prestazione è stata buona. Il rigore? Sinceramente non l’ho visto, perché ero coperto. Le decisioni dell’arbitro però vanno accettate. La classifica? Come dico sempre, non deve essere guardata. Non bisogna farsi condizionare. Serve la massima concentrazione per dare il massimo fino alla fine».

Dopo aver scontato il turno di squalifica è tornato in campo Luca Fiordilino: «C’è molta amarezza perché abbiamo giocato bene – ha detto in conferenza stampa il centrocampista -; siamo anche riusciti a tener testa al Bari per buona parte del match. Il rammarico è che mancano sempre meno partite alla fine e bisogna mettere via i punti pesanti. Ora dobbiamo prepararci bene per la sfida con l’Ascoli, perché è uno scontro diretto».