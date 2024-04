Cremonese-FeralpiSalò: le pagelle dei Leoni del Garda

Il grande sogno della salvezza sembra farsi avanti più tangibile che mai grazie alla incredibile vittoria di Pasquetta

Federico Bergonzi segna il gol decisivo - © www.giornaledibrescia.it

Il grande sogno della salvezza sembra farsi avanti più tangibile che mai grazie alla incredibile e pesantissima vittoria della FeralpiSalò con Cremona. Di seguito le pagelle dei gardesani: Federico Begonzi merita un 8 ed è il migliore in campo. 8- Federico Bergonzi Il gol è la punta dell’iceberg di una prestazione a tutto campo per togliere dal gioco Johnsen. La prova, un’altra, che attenzione, impegno e forza di volontà non gli fanno difetto. 7 - Semuel Pizzignacco Nel primo tempo mostra tutto