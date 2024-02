Spezia-FeralpiSalò, Zaffaroni: «È stata un prova di maturità»

È la vittoria che ci voleva: la FeralpiSalò sbanca il Picco e torna a sperare nella salvezza. In sala stampa il tecnico Marco Zaffaroni ritrova finalmente il sorriso: «Abbiamo ottenuto un grande successo contro una squadra che stava molto bene ed era in forma. È stata un prova di maturità: i ragazzi sono stati bravi a non commettere errori, disputando una partita praticamente perfetta».

Infermeria piena, ma i gardesani sono stati ugualmente bravi: «C’è stato un bel segnale anche da parte dei ragazzi che non giocavano da un po’. Tutti hanno fatto una grande partita: ciò significa che tutti si stanno allenando bene, anche quelli che solitamente non partono dall’inizio».

Il bomber

Quarta rete stagionale per l’attaccante Andrea La Mantia, che ha ritrovato una maglia da titolare ed è risultato decisivo nel chiudere il match: «Questa vittoria è la dimostrazione che il nostro è un gruppo sano e che abbiamo un obiettivo in comune da raggiungere. Sono felicissimo per il successo: da qui alla fine ci saranno tante partite complicate, ma noi dobbiamo rimanere sul pezzo».