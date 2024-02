La FeralpiSalò sfida lo Spezia per non perdere la speranza: la diretta

Riaccendere la speranza evitando di andare a… Picco: questa la missione odierna della FeralpiSalò, che punta a rilanciarsi in chiave salvezza nello scontro diretto con lo Spezia (calcio d'inizio ore 20.30).

La squadra di Marco Zaffaroni è reduce da tre sconfitte consecutive, con Palermo (1-2), Bari (1-0) e Ascoli (0-1) e cerca l'uscita in fondo al tunnel. Serve cambiare rotta alla svelta per riavvicinarsi alla zona play out, che ora è distante sei lunghezze.

Non sarà facile, anche perchè gli spezzini vengono da cinque risultati utili consecutivi e si trovano in grande forma. Allo stadio Picco i gardesani si presentano senza gli infortunati Carraro, Compagnon, Dubickas e Voltan, più Sau, non convocato per scelta tecnica. Dall'altra parte Luca D'Angelo deve fare a meno degli squalificati Gelashvili ed Elia, mentre sono indisponibili Wisniewski, Kouda e Reca.

Diretta testuale su questa pagina a partire dalle 20.30. Torna anche l'appuntamento su Teletutto con Tutti in campo: in studio, dalle 20.05, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti per commentare il match. Su Radio Bresciasette va invece in onda la radiocronaca della partita, a cura di Alfredo Novello.