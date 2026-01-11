Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Gobbi fatica, Nessi affidabile: le pagelle dell’Ospitaletto

Francesco Venturini
Con il Vicenza arriva una sconfitta di misura: la scelta di schierare a destra Messaggi non paga, Bertoli non incide
Sinn a duello con un avversario - Foto Francesca Fusari
Sinn a duello con un avversario - Foto Francesca Fusari
AA

Non riesce l’impresa all’Ospitaletto, sconfitto di misura (1-0) dal Vicenza capolista. Al Menti decide il gol in avvio, dopo appena quattro minuti, di Cuomo. Di seguito le pagelle degli orange.

6 – Luca Sonzogni

Punito a freddo da due passi. Per il resto non è chiamato a compiere interventi fino al triplice fischio.

6 – Matteo Gualandris

Non ha spazio per spingere come fa solitamente, ma dietro si comporta bene.

6 – Samuele Sina

Si fa anticipare da Stückler nell’azione del gol di Cuomo. È l’unica disattenzione.

6.5 – Riccardo Nessi

Più che affidabile anche contro attaccanti di valore come quelli del Vicenza. Ottima prestazione del centrale orange.

6 – Lukas Sinn

Rispetto a Gualandris prova qualche cavalcata in più. Sul finale viene steso in area e il rigore sembrava esserci. Dal 45’ st Giacomo Maucci (sv).

6 – Mattia Guarneri

Non emerge come al solito. Buon primo tempo, poi cala alla distanza. Dal 23’ st Luca Maffioletti (6).

6.5 – Michel Panatti

Prova sempre a inventare qualcosa, anche quando gli spazi sono ridotti.

  • Serie C, gli scatti di Vicenza-Ospitaletto
    Serie C, gli scatti di Vicenza-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
  • Serie C, gli scatti di Vicenza-Ospitaletto
    Serie C, gli scatti di Vicenza-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
  • Serie C, gli scatti di Vicenza-Ospitaletto
    Serie C, gli scatti di Vicenza-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
  • Serie C, gli scatti di Vicenza-Ospitaletto
    Serie C, gli scatti di Vicenza-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
  • Serie C, gli scatti di Vicenza-Ospitaletto
    Serie C, gli scatti di Vicenza-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari

6 – Mattia Ievoli

Meglio in fase di copertura che in quella di impostazione. Dal 34’ st Georgi Tunjov (5.5): pochi minuti ma anche poca incisività. Se vuole conquistarsi spazio deve fare decisamente di più.

5.5 – Claudio Messaggi

Parte a sorpresa a destra, ma la scelta non paga. Quando torna sulla corsia preferita combina qualcosa in più.

5.5 – Francesco Gobbi

Fatica tantissimo. Soffre la fisicità dei difensori vicentini e finisce spesso per sbattere contro il muro biancorosso.

5.5 – Marco Bertoli

Non riceve mai il pallone giusto per provare a far male. Esce con i crampi. Dal 34’ st Andrea Pavanello (sv).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Ospitaletto CalcioVicenza Calcioserie CpagelleVicenza
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario