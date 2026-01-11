Gobbi fatica, Nessi affidabile: le pagelle dell’Ospitaletto
Non riesce l’impresa all’Ospitaletto, sconfitto di misura (1-0) dal Vicenza capolista. Al Menti decide il gol in avvio, dopo appena quattro minuti, di Cuomo. Di seguito le pagelle degli orange.
6 – Luca Sonzogni
Punito a freddo da due passi. Per il resto non è chiamato a compiere interventi fino al triplice fischio.
6 – Matteo Gualandris
Non ha spazio per spingere come fa solitamente, ma dietro si comporta bene.
6 – Samuele Sina
Si fa anticipare da Stückler nell’azione del gol di Cuomo. È l’unica disattenzione.
6.5 – Riccardo Nessi
Più che affidabile anche contro attaccanti di valore come quelli del Vicenza. Ottima prestazione del centrale orange.
6 – Lukas Sinn
Rispetto a Gualandris prova qualche cavalcata in più. Sul finale viene steso in area e il rigore sembrava esserci. Dal 45’ st Giacomo Maucci (sv).
6 – Mattia Guarneri
Non emerge come al solito. Buon primo tempo, poi cala alla distanza. Dal 23’ st Luca Maffioletti (6).
6.5 – Michel Panatti
Prova sempre a inventare qualcosa, anche quando gli spazi sono ridotti.
- Serie C, gli scatti di Vicenza-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
6 – Mattia Ievoli
Meglio in fase di copertura che in quella di impostazione. Dal 34’ st Georgi Tunjov (5.5): pochi minuti ma anche poca incisività. Se vuole conquistarsi spazio deve fare decisamente di più.
5.5 – Claudio Messaggi
Parte a sorpresa a destra, ma la scelta non paga. Quando torna sulla corsia preferita combina qualcosa in più.
5.5 – Francesco Gobbi
Fatica tantissimo. Soffre la fisicità dei difensori vicentini e finisce spesso per sbattere contro il muro biancorosso.
5.5 – Marco Bertoli
Non riceve mai il pallone giusto per provare a far male. Esce con i crampi. Dal 34’ st Andrea Pavanello (sv).
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
