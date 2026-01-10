Ospitaletto coraggioso ma non basta, sfuma l’impresa a Vicenza

Non riesce l’impresa sul campo della capolista Vicenza all’Ospitaletto. Gli uomini di Quaresmini giocano una gara coraggiosa, ma cadono di misura al Stadio Romeo Menti per 1-0, interrompendo la striscia di cinque risultati utili consecutivi. I biancorossi si confermano imbattibili tra le mura amiche: sono undici vittorie su undici gare disputate davanti al proprio pubblico. Gli orange restano così fermi a quota 23 punti in classifica, ma tornano da Vicenza con indicazioni comunque incoraggianti.

Non sono queste le partite in cui passa la salvezza dei franciacortini, ma l’Ospitaletto non si tira mai indietro e dimostra ancora una volta personalità e coraggio. Peccato per l’avvio un po’ titubante, che consente ai padroni di casa di sbloccare subito il match alla prima occasione. Pronti via e la capolista colpisce: bastano appena quattro minuti a Cuomo per approfittare di una mezza dormita della difesa orange sugli sviluppi di un corner calciato da Costa e, da due passi, spingere in rete il pallone dell’1-0.

La reazione

In un contesto complicato, con lo stadio pieno e di fronte a una corazzata come quella guidata da Gallo, un gol a freddo potrebbe abbattere chiunque. Invece l’Ospitaletto reagisce con maturità, prende in mano la partita, gestisce ritmo e possesso e, pur faticando a pungere negli ultimi metri – dove Bertoli e Gobbi non trovano gli spazi giusti – mantiene equilibrio senza concedere più nulla in fase difensiva.

Al 36’ arriva la migliore occasione per i franciacortini, ancora su calcio d’angolo. Ievoli pennella dalla sinistra, la palla arriva prima a Gobbi e poi a Sina, ma in entrambe le conclusioni la difesa del Vicenza alza il muro. Si va così all’intervallo con i padroni di casa avanti 1-0, grazie all’unica vera conclusione nello specchio.

Secondo tempo

In avvio di ripresa succede poco o nulla: il Vicenza controlla senza affondare, mentre gli orange continuano a faticare nel trovare il varco giusto. Con il passare dei minuti la capolista ha la doppia occasione per raddoppiare, ma in entrambe le circostanze Talarico si divora due gol fatti, graziando Sonzogni e mantenendo la partita in equilibrio.

La risposta dell’Ospitaletto arriva con un tiro dalla distanza di Panatti che termina ampiamente alto. Nel finale spazio anche alle proteste. Sul primo episodio l’intervento di Caferri su Sinn sembra in netto ritardo, ma l’arbitro non concede il rigore. Decisione quanto meno discutibile. Poco dopo Maffioletti sembra colpire Stuckler, ma anche in questo caso il direttore di gara lascia correre. Finisce 1-0 per il Vicenza. Gli orange torneranno in campo sabato prossimo alle 17.30 per il match casalingo contro la Triestina.