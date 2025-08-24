Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Serie C, Lumezzane travolto a Vicenza: 5-0 all’esordio

Enrico Passerini
Si chiude nel peggiore dei modi un weekend pessimo per le bresciane. Partita a senso unico al Menti
  • Serie C, gli scatti di Vicenza-Lumezzane
    Serie C, gli scatti di Vicenza-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Vicenza-Lumezzane
    Serie C, gli scatti di Vicenza-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Vicenza-Lumezzane
    Serie C, gli scatti di Vicenza-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Vicenza-Lumezzane
    Serie C, gli scatti di Vicenza-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Vicenza-Lumezzane
    Serie C, gli scatti di Vicenza-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Vicenza-Lumezzane
    Serie C, gli scatti di Vicenza-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Vicenza-Lumezzane
    Serie C, gli scatti di Vicenza-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Vicenza-Lumezzane
    Serie C, gli scatti di Vicenza-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Vicenza-Lumezzane
    Serie C, gli scatti di Vicenza-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane © www.giornaledibrescia.it
AA

Si chiude malissimo un weekend da horror per le bresciane. Dopo Union Brescia (1-2 al Rigamonti con l’Arzignano Valchiampo) e Ospitaletto (2-1 a Lecco), perde anche il Lumezzane contro la corazzata Vicenza. I valgobbini ne prendono addirittura cinque dai berici, incappando in una serata nerissima. Davvero una esordio da dimenticare alla svelta per le nostre, ma in particolar modo per i ragazzi di Massimo Paci, che si erano presentati all’appuntamento con grandi speranze e voglia di fare bene.

Il match

Vicenza in campo con il 3-5-2, mentre il Lume risponde con il 4-2-3-1: davanti c’è Caccavo e non Ferro. Atmosfera da Serie A quando le squadre entrano in campo. Il Menti è una bolgia e spinge subito la squadra dell’ex Brescia Fabio Gallo. I berici fanno le prove del gol, poi al 21’ colpiscono. Paghera perde palla in uscita: ne approfitta Leverbe, che triangola con il giovane Pellizzari e poi fa partire un missile che s’insacca all’incrocio dei pali.

Dopo un gol annullato giustamente a Morra per fuorigioco, ecco il raddoppio: è il 29’ quando Sandon punta Ndiaye, lo scarta e fa partire un gran sinistro che piega le mani a Bonardi. Nella ripresa il Lume reagisce, rendendosi pericoloso in un paio di occasioni. All’8’ Scanzi accorcia, ma il direttore di gara annulla per un fallo di Caccavo su Leverbe.

I veneti dilagano

Dopo una buona occasione fallita da Iori al 20’ (tiro debole e sbilenco) il Vicenza cala il tris grazie al.. Fvs chiamato da Gallo. Dopo aver rivisto le immagini al monitor, il direttore di gara ravvisa un fallo di De Marino su Morra ed assegna un penalty. Lo stesso Morra trasforma dal dischetto, per il 3-0. Il Vicenza poi dilaga, trovando altre due reti con Stückler (39’, erroraccio di Bonardi) e Rauti (40’, tap in vincente). Finisce qui: il Lume perde 5-0 all’esordio in campionato. Una partita da dimenticare alla svelta per ripartire con maggior vigore. I valgobbini torneranno in campo domenica prossima, al Saleri, per affrontare la Pergolettese (ore 15.30).

Caricamento...

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Lumezzane Calcioserie CVicenza CalcioVicenza
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario