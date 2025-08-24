Serie C, Lumezzane travolto a Vicenza: 5-0 all’esordio

Si chiude malissimo un weekend da horror per le bresciane. Dopo Union Brescia (1-2 al Rigamonti con l’Arzignano Valchiampo) e Ospitaletto (2-1 a Lecco), perde anche il Lumezzane contro la corazzata Vicenza. I valgobbini ne prendono addirittura cinque dai berici, incappando in una serata nerissima. Davvero una esordio da dimenticare alla svelta per le nostre, ma in particolar modo per i ragazzi di Massimo Paci, che si erano presentati all’appuntamento con grandi speranze e voglia di fare bene.

Il match

Vicenza in campo con il 3-5-2, mentre il Lume risponde con il 4-2-3-1: davanti c’è Caccavo e non Ferro. Atmosfera da Serie A quando le squadre entrano in campo. Il Menti è una bolgia e spinge subito la squadra dell’ex Brescia Fabio Gallo. I berici fanno le prove del gol, poi al 21’ colpiscono. Paghera perde palla in uscita: ne approfitta Leverbe, che triangola con il giovane Pellizzari e poi fa partire un missile che s’insacca all’incrocio dei pali.

Dopo un gol annullato giustamente a Morra per fuorigioco, ecco il raddoppio: è il 29’ quando Sandon punta Ndiaye, lo scarta e fa partire un gran sinistro che piega le mani a Bonardi. Nella ripresa il Lume reagisce, rendendosi pericoloso in un paio di occasioni. All’8’ Scanzi accorcia, ma il direttore di gara annulla per un fallo di Caccavo su Leverbe.

I veneti dilagano

Dopo una buona occasione fallita da Iori al 20’ (tiro debole e sbilenco) il Vicenza cala il tris grazie al.. Fvs chiamato da Gallo. Dopo aver rivisto le immagini al monitor, il direttore di gara ravvisa un fallo di De Marino su Morra ed assegna un penalty. Lo stesso Morra trasforma dal dischetto, per il 3-0. Il Vicenza poi dilaga, trovando altre due reti con Stückler (39’, erroraccio di Bonardi) e Rauti (40’, tap in vincente). Finisce qui: il Lume perde 5-0 all’esordio in campionato. Una partita da dimenticare alla svelta per ripartire con maggior vigore. I valgobbini torneranno in campo domenica prossima, al Saleri, per affrontare la Pergolettese (ore 15.30).