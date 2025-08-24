Lecco-Ospitaletto, le pagelle degli orange

Francesco Venturini

Sconfitta per 2-1 contro la squadra di casa, la compagine guidata da Andrea Quaresmini non è riuscita a mantenere la superiorità che aveva invece dimostrato in Coppa Italia

Serie C, Ospitaletto sconfitto a Lecco

L'Ospitaletto non è riuscito a replicare il risultato della Coppa Italia ed è caduto a Lecco contro la squadra di casa: si è aperto così il suo campionato 2025-2026. Il migliore in campo è Mattia Guarneri, che con cuore e grinta ha sofferto l’inizio per sbloccare in un secondo momento la sua dinamicità. 6 - Luca Sonzogni Esce spesso dall’area, come un libero vecchia scuola. Non può nulla sui due gol. 5.5 - Samuele Regazzetti Nel primo tempo il Lecco cerca di sfondare dalla sua parte. Fatica a co