Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Lecco-Ospitaletto, le pagelle degli orange

Francesco Venturini
Sconfitta per 2-1 contro la squadra di casa, la compagine guidata da Andrea Quaresmini non è riuscita a mantenere la superiorità che aveva invece dimostrato in Coppa Italia
Serie C, Ospitaletto sconfitto a Lecco

L'Ospitaletto non è riuscito a replicare il risultato della Coppa Italia ed è caduto a Lecco contro la squadra di casa: si è aperto così il suo campionato 2025-2026. Il migliore in campo è Mattia Guarneri, che con cuore e grinta ha sofferto l’inizio per sbloccare in un secondo momento la sua dinamicità. 6 - Luca Sonzogni Esce spesso dall’area, come un libero vecchia scuola. Non può nulla sui due gol. 5.5 - Samuele Regazzetti Nel primo tempo il Lecco cerca di sfondare dalla sua parte. Fatica a co

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario