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Mallamo torna all’Union Brescia: triennale per il centrocampista

Giornata caldissima in casa Union, che si è aggiudicata il marchio storico e ha chiuso per Casasola. Il classe ‘99 arriva a titolo definitivo dal Südtirol, ufficiale Cazzadori allo Spezia
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Alessandro Mallamo - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Alessandro Mallamo - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Giornata caldissima in casa Union Brescia, che si è appena giudicata (da una partecipante all’asta) il marchio storico e il diritto a utilizzare la «V». Lo è anche sul fronte del mercato: il club biancazzurro ha infatti chiuso per Casasola e ufficializzato il ritorno di Alessandro Mallamo, questa volta a titolo definitivo.

L’affare

Il classe ‘99 era arrivato in prestito dal Südtirol a gennaio. Il Brescia non aveva esercitato il diritto di riscatto per le condizioni sfavorevoli di quell’accordo, che prevedeva un’importante percentuale sulla rivendita da corrispondere ai bolzanini.

Già alla fine dei play off, però, Ferretti ha avviato una trattativa per riportare all’Union Mallamo, che firma fino al 2029. Non tornerà invece Denis Cazzadori: l’Union l’ha mollato da tempo, e da oggi è ufficiale il suo passaggio allo Spezia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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