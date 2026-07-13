Mallamo torna all’Union Brescia: triennale per il centrocampista

Giornata caldissima in casa Union, che si è aggiudicata il marchio storico e ha chiuso per Casasola. Il classe ‘99 arriva a titolo definitivo dal Südtirol, ufficiale Cazzadori allo Spezia

Luca Chiarini Giornalista 13 luglio 2026 1 ' di lettura

Alessandro Mallamo - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Union BresciaAlessandro Mallamoserie CBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...