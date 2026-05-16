Serie C, si dividono le strade del Lumezzane e del tecnico Troise

Si dividono le strade di Lumezzane e del tecnico Emanuele Troise.Una notizia che era già nell’aria e che è diventata ufficiale con il comunicato della società rossoblù di serie C.

Le parole «FC Lumezzane comunica che a seguito degli incontri avvenuti tra la società ed il tecnico Emanuele Troise, nel pieno rispetto reciproco e in un clima costruttivo volto al bene del club, il rapporto si concluderà consensualmente alla naturale scadenza del contratto, il prossimo 30 giugno. A seguito delle valutazioni professionali maturate dalle parti, la società esprime nuovamente la più profonda stima e gratitudine per il lavoro svolto da Troise nel corso di questa stagione che ha regalato risultati, record, emozioni e soddisfazioni dentro e fuori il campo da gioco in cui i colori rossoblù sono stati protagonisti di un percorso che resterà nella storia della società e della categoria».