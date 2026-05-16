Serie C, si dividono le strade del Lumezzane e del tecnico Troise

Si dividono le strade di Lumezzane e del tecnico Emanuele Troise.Una notizia che era già nell’aria e che è diventata ufficiale con il comunicato della società rossoblù di serie C.
Le parole
«FC Lumezzane comunica che a seguito degli incontri avvenuti tra la società ed il tecnico Emanuele Troise, nel pieno rispetto reciproco e in un clima costruttivo volto al bene del club, il rapporto si concluderà consensualmente alla naturale scadenza del contratto, il prossimo 30 giugno. A seguito delle valutazioni professionali maturate dalle parti, la società esprime nuovamente la più profonda stima e gratitudine per il lavoro svolto da Troise nel corso di questa stagione che ha regalato risultati, record, emozioni e soddisfazioni dentro e fuori il campo da gioco in cui i colori rossoblù sono stati protagonisti di un percorso che resterà nella storia della società e della categoria».
Il presidente
Parole di stima e gratitudine sono arrivate anche dal presidente del Lumezzane Andrea Caracciolo. «A nome di tutti i soci e della dirigenza desidero ringraziare Emanuele Troise per la professionalità dimostrata nel corso di questa stagione e per le grandi emozioni che insieme alla squadra ed allo staff ha saputo regalare a tutta la nostra comunità. Le strade si separano con riconoscenza reciproca per quanto società e tecnico hanno costruito e vissuto insieme. Il Lumezzane prosegue nel suo progetto di consolidamento nel panorama professionistico che lo ha visto protagonista nelle ultime tre stagioni di due qualificazioni ai play off per la serie B, unito alla valorizzazione di molti giovani italiani».
Ipotesi
Da ricordare che Troise ha chiuso la stagione al settimo posto, conquistando una meritatissima qualificazione ai play off, percorso poi conclusosi contro il Cittadella dopo il successo con l’Alcione Milano.
Nei prossimi giorni la società sceglierà il nuovo allenatore: si va verso un profilo giovane che sappia portare avanti la filosofia del sodalizio rossoblù.