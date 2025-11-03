Brescia, a Trieste cuore e Cazzadori più forti dell’emergenza

L’unica punta di ruolo decide in ripartenza una gara molto complicata. Tre punti pesantissimi per la squadra di Aimo Diana

Per niente confusi e molto felici. Con le mani sporche di fango. C’è stato da spalarne, c’è stato – per dirla alla Aimo Diana – da «raspare»: l’Union Brescia lo ha fatto andando a cercarsi qualcosa al di là del muro di una incredibile emergenza in attacco. E al di là di tormenti e preoccupazioni, cosa hanno trovato i biancoblù? Niente più che il loro cuore e un Denis Cazzadori che si è sbloccato dopo oltre un mese e 5 gare. Facendolo come gli riesce meglio: in ripartenza. L’ha diretta Zennaro, l