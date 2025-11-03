Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Brescia, a Trieste cuore e Cazzadori più forti dell’emergenza

Erica Bariselli
L’unica punta di ruolo decide in ripartenza una gara molto complicata. Tre punti pesantissimi per la squadra di Aimo Diana
L'esultanza di squadra a fine partita - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
L'esultanza di squadra a fine partita - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Per niente confusi e molto felici. Con le mani sporche di fango. C’è stato da spalarne, c’è stato – per dirla alla Aimo Diana – da «raspare»: l’Union Brescia lo ha fatto andando a cercarsi qualcosa al di là del muro di una incredibile emergenza in attacco. E al di là di tormenti e preoccupazioni, cosa hanno trovato i biancoblù? Niente più che il loro cuore e un Denis Cazzadori che si è sbloccato dopo oltre un mese e 5 gare. Facendolo come gli riesce meglio: in ripartenza. L’ha diretta Zennaro, l

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario