Ferro illude, Paghera soffre: le pagelle del Lumezzane

Alberto Rossini
I rossoblù si fanno rimontare dalla Triestina: in sofferenza la catena di sinistra, Caccavo poco servito dai compagni
Caccavo a contrasto col portiere avversario - Ufficio stampa Lumezzane
S’interrompe a tredici la striscia di risultati utili consecutivi del Lumezzane, che si fa rimontare a Trieste: finisce 2-1 per gli alabardati l’anticipo di serie C. Di seguito le pagelle.

6.5 – Giacomo Drago

Due interventi di ordinaria amministrazione nel primo tempo, si esalta nella ripresa su Voca.

5.5 – Marco Moscati

Difensivamente è attento, ma gestisce male tanti palloni.

6.5 – Riccardo Stivanello

Provvidenziale sui numerosi cross giuliani.

5.5 – Beidi Gallea

Torna titolare a distanza di un mese dall’ultima volta. A tratti distratto.

5.5 – Sasha Mancini

Soffre molto le sgroppate di Tonetto e non riesce a dare supporto alla manovra offensiva. Dal 12’ st Marco Pagliari (6.5) Ottimo impatto. Suo l’assist.

6 – Michele Rocca

Non è brillante come al solito, ma dà il suo contributo.

5 – Fabrizio Paghera

Soffre anche lui la fisicità della mediana biancorossa. Causa anche il rigore che spegne la partita.

5.5 – Mattia Rolando

Netto passo indietro anche a livello di grinta. Perde tanti contrasti. Dal 33’ st Samuele D’Agostino (sv).

5.5 – Alessandro Ghillani

Evanescente. Fa spesso la scelta sbagliata. Dal 33’ st Aiman Riahi (sv).

6 – Luigi Caccavo

Lotta, ma gli arrivano pochissimi palloni giocabili. Sostituito al 39’ st da Alfredo Donnarumma (sv).

6 – Mattia Iori

Prova quantomeno ad accendere la luce nel primo tempo. Sua l’unica conclusione nello specchio del Lumezzane nei primi 60’. Dal 12’ st Matteo Ferro (6.5) Illude il Lumezzane con il gol del momentaneo vantaggio.

