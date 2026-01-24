Ferro illude, Paghera soffre: le pagelle del Lumezzane
S’interrompe a tredici la striscia di risultati utili consecutivi del Lumezzane, che si fa rimontare a Trieste: finisce 2-1 per gli alabardati l’anticipo di serie C. Di seguito le pagelle.
6.5 – Giacomo Drago
Due interventi di ordinaria amministrazione nel primo tempo, si esalta nella ripresa su Voca.
5.5 – Marco Moscati
Difensivamente è attento, ma gestisce male tanti palloni.
6.5 – Riccardo Stivanello
Provvidenziale sui numerosi cross giuliani.
5.5 – Beidi Gallea
Torna titolare a distanza di un mese dall’ultima volta. A tratti distratto.
5.5 – Sasha Mancini
Soffre molto le sgroppate di Tonetto e non riesce a dare supporto alla manovra offensiva. Dal 12’ st Marco Pagliari (6.5) Ottimo impatto. Suo l’assist.
6 – Michele Rocca
Non è brillante come al solito, ma dà il suo contributo.
5 – Fabrizio Paghera
Soffre anche lui la fisicità della mediana biancorossa. Causa anche il rigore che spegne la partita.
- Serie C, gli scatti di Triestina-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
- Serie C, gli scatti di Triestina-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
- Serie C, gli scatti di Triestina-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
- Serie C, gli scatti di Triestina-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
- Serie C, gli scatti di Triestina-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
- Serie C, gli scatti di Triestina-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
- Serie C, gli scatti di Triestina-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
5.5 – Mattia Rolando
Netto passo indietro anche a livello di grinta. Perde tanti contrasti. Dal 33’ st Samuele D’Agostino (sv).
5.5 – Alessandro Ghillani
Evanescente. Fa spesso la scelta sbagliata. Dal 33’ st Aiman Riahi (sv).
6 – Luigi Caccavo
Lotta, ma gli arrivano pochissimi palloni giocabili. Sostituito al 39’ st da Alfredo Donnarumma (sv).
6 – Mattia Iori
Prova quantomeno ad accendere la luce nel primo tempo. Sua l’unica conclusione nello specchio del Lumezzane nei primi 60’. Dal 12’ st Matteo Ferro (6.5) Illude il Lumezzane con il gol del momentaneo vantaggio.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.