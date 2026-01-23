Serie C, il Lumezzane sfida la Triestina: la diretta

L’obiettivo è proseguire la marcia trionfale in uno degli stadi più belli d’Italia: alle 20.30, nell’anticipo della 23esima giornata di campionato, il Lumezzane affronta la Triestina nella splendida cornice del Nereo Rocco.

I valgobbini vengono da ben tredici risultati utili consecutivi (5 vittorie ed 8 pareggi) e puntano ad allungare ulteriormente la striscia positiva per consolidare un piazzamento nei play off. Già, perché questa scalata ha permesso ai ragazzi di Emanuele Troise di abbandonare la zona play out e di risalire, portandosi momentaneamente in nona piazza, in compagnia della Giana Erminio.

Di fronte oggi c’è una Triestina ferita, che a causa della penalizzazione di 23 punti non è ancora rimersa da sottozero e staziona a -2, in ultima piazza, a 14 lunghezze dal penultimo posto. Gli alabardati sono reduci da quattro sconfitte di misura, tra cui quella di sabato scorso contro l’Ospitaletto (1-0 al Corioni, rete di Messaggi al 28’ del primo tempo). Questo filotto negativo è tra l’altro costato il posto ad Attilio Tesser: al suo posto è stato richiamato Giuseppe Marino, che aveva cominciato la stagione ed era stato esonerato dopo la decima giornata.

«Abbiamo ancora margini di miglioramento – ha detto il tecnico del Lume Troise in conferenza stampa -, e dobbiamo continuare a lavorare. Attenzione però alla Triestina, che ha appena cambiato l’allenatore e può quindi essere molto insidiosa».

I valgobbini cercano dunque il quattordicesimo risultato utile consecutivo, con la speranza di riscattare la sconfitta rimediata all’andata: lo scorso 13 settembre al Saleri finì 2-1 per gli ospiti, che dopo un rigore di Malotti riuscirono a ribaltare il punteggio grazie alle reti di Moretti e Vertainen.