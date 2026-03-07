Giornale di Brescia
Drago blinda la porta, Paghera infaticabile: le pagelle del Lumezzane

Alberto Rossini
I valgobbini strappano uno 0-0 al Renate: la sfida è andata in scena al Città di Meda
Sasha Mancini del Lumezzane
Sasha Mancini del Lumezzane
Il Lumezzane ferma il Renate al Città di Meda: un risultato tutto sommato positivo per la compagine del tecnico Troise, che muove così la classifica e che ritrova la serenità dopo la sconfitta in casa contro l’Arzignano.

8 - Giacomo Drago

Il punto del Città di Meda passa soprattutto dai suoi riflessi, dato che è protagonista di almeno cinque interventi salva risultato.

6 - Marco Moscati

Meno brillante del solito.

7 - Jacopo Deratti

Ci mette letteralmente la faccia per murare due conclusioni a botta sicura.

6 - Riccardo Stivanello

Impeccabile in difesa. Rischia qualcosa quando esce palla al piede.

6.5 - Sasha Mancini

Disinnesca tutti i pericoli e dà anche il proprio contributo in attacco.

6 - Alessandro Ghillani

Nella prima frazione si spende con contrasti, dribbling e buone idee. Nella ripresa cala.

6.5 - Fabrizio Paghera

Rimbalza contro gli avversari. Infaticabile.

6.5 - Mattia Rolando

Si presenta con due errori di misura, poi cresce in qualità e quantità.

6 - Michele Rocca

Il problema muscolare accusato a inizio partita finisce per condizionarlo. Dal 1’ st Mattia Iori (6.5), che vede spazi dove non ci sono. Crea qualche grattacapo alla difesa nerazzurra.

6 - Luigi Caccavo

Gli arrivano pochi palloni giocabili. A volte fa la cosa giusta, altre volte non riesce a trovare soluzioni.

Dal 34’ st Gennaro Anatriello (sv).

6 - Matteo Ferro

Svaria su tutto il fronte d’attacco, ma il rammarico è per quel filo di precisione che è mancata. Dal 41’ st Beidi Gallea (sv). A. ROSS.

