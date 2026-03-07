Drago blinda la porta, Paghera infaticabile: le pagelle del Lumezzane
Il Lumezzane ferma il Renate al Città di Meda: un risultato tutto sommato positivo per la compagine del tecnico Troise, che muove così la classifica e che ritrova la serenità dopo la sconfitta in casa contro l’Arzignano.
8 - Giacomo Drago
Il punto del Città di Meda passa soprattutto dai suoi riflessi, dato che è protagonista di almeno cinque interventi salva risultato.
6 - Marco Moscati
Meno brillante del solito.
7 - Jacopo Deratti
Ci mette letteralmente la faccia per murare due conclusioni a botta sicura.
6 - Riccardo Stivanello
Impeccabile in difesa. Rischia qualcosa quando esce palla al piede.
6.5 - Sasha Mancini
Disinnesca tutti i pericoli e dà anche il proprio contributo in attacco.
6 - Alessandro Ghillani
Nella prima frazione si spende con contrasti, dribbling e buone idee. Nella ripresa cala.
6.5 - Fabrizio Paghera
Rimbalza contro gli avversari. Infaticabile.
6.5 - Mattia Rolando
Si presenta con due errori di misura, poi cresce in qualità e quantità.
6 - Michele Rocca
Il problema muscolare accusato a inizio partita finisce per condizionarlo. Dal 1’ st Mattia Iori (6.5), che vede spazi dove non ci sono. Crea qualche grattacapo alla difesa nerazzurra.
6 - Luigi Caccavo
Gli arrivano pochi palloni giocabili. A volte fa la cosa giusta, altre volte non riesce a trovare soluzioni.
Dal 34’ st Gennaro Anatriello (sv).
6 - Matteo Ferro
Svaria su tutto il fronte d’attacco, ma il rammarico è per quel filo di precisione che è mancata. Dal 41’ st Beidi Gallea (sv). A. ROSS.
