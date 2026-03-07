⬤ Live Calcio 07.03.2026

Serie C, il Lumezzane cerca il riscatto in casa del Renate: il live

Enrico Passerini

I brianzoli hanno vinto quattro delle ultime cinque partite. «Questa partita ci farà capire se possiamo essere all'altezza di affrontare discorsi diversi», ha detto l’allenatore dei rossoblù Troise

L'allenatore del Lumezzane Emanuele Troise - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Si chiude oggi il tour de force del Lumezzane, con la terza gara nel giro di una settimana: dopo aver pareggiato a Trento (1-1) e perso al Saleri con l'Arzignano Valchiampo (0-1), i valgobbini affrontano al «Città di Meda» il Renate. Sfida davvero molto complicata sulla carta per i rossoblù, che si trovano di fronte ad una delle compagini più in forma del campionato. I brianzoli infatti hanno vinto quattro delle ultime cinque partite, battendo Triestina (4-0), Inter U23 (2-1), Dolomiti Bellunesi (0-3) e Lecco (0-3), perdendo solamente a Cittadella (2-1). Un ruolino di marcia che ha permesso alle pantere nerazzurre di salire al terzo posto a quota 51, in compagnia del Trento, a cinque lunghezze di distacco dall'Union Brescia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC Lumezzane (@fclumezzane) «Questa partita ci farà capire se possiamo essere all'altezza di affrontare discorsi diversi – ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico Emanuele Troise –; l'obiettivo deve essere quello di raccogliere di più rispetto a martedì». La sconfitta con l'Arzignano nel turno infrasettimanale non ha modificato di molto la situazione in classifica dei valgobbini, che si trovano sempre in zona play off, in nona posizione, ma con una sola lunghezza di vantaggio su Novara e Giana Erminio. I precedenti dicono Lume: delle sei partite giocate al «Città di Meda» i rossoblù ne hanno vinte cinque, pareggiandone una. Al Saleri, all'andata, terminò invece 0-0.

