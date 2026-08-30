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Serie C, l’Union Brescia sfida la Pergolettese: la diretta

Calcio d’inizio alle 21 al Voltini: al seguito dei biancazzurri appena 93 tifosi per la protesta contro le limitazioni imposte dal Tar. Sulla sinistra torna De Maria
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

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Prima trasferta di questo campionato per l’Union Brescia, che sfida a Crema la Pergolettese nel secondo turno di serie C: l’obiettivo è restare a punteggio pieno dopo la vittoria al debutto col Carpi. Di seguito la diretta testuale.

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