Iori scatenato, Rolando qualità e quantità: le pagelle del Lumezzane
Colpo esterno del Lumezzane, che batte 2-0 la Pergolettese con i gol di Mancini e Caccavo. Dodicesimo risultato utile consecutivo per i valgobbini, che si allontanano così dalla zona play out. Di seguito le pagelle.
7 – Giacomo Drago
Tiene a galla il Lumezzane con tre super interventi nella partenza sprint della Pergolettese.
6.5 – Marco Moscati
Ritrova ordine e sicurezza dopo qualche sbandata nel primo tempo.
6.5 – Riccardo Stivanello
Prima da titolare. Si scrolla di dosso la ruggine con il passare dei minuti. Esce coi crampi al 37’ st, entra Aiman Riahi (sv).
6.5 – Jacopo Deratti
Ha bisogno di affinare l’intesa con Stivanello in avvio. Solido nel secondo tempo.
6 – Marco Pagliari
Argina come può Ferrandino. Prudente in fase di spinta. Dal 29’ st Matteo Motta (6).
6.5 – Sasha Mancini
Schierato esterno alto ha più spazio per attaccare, ma lo si nota poco fino al gol del vantaggio. Dal 29’ st Matteo Ferro (6.5): buona gamba per l’ultimo quarto d’ora.
7 – Mattia Rolando
Ringhia sugli avversari e dà qualità nel mezzo. Mette anche lo zampino nel gol di Mancini.
6.5 – Fabrizio Paghera
Cresce insieme alla squadra. Stoppa tante trame avversarie.
- Serie C, gli scatti di Pergolettese-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
- Serie C, gli scatti di Pergolettese-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
- Serie C, gli scatti di Pergolettese-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
- Serie C, gli scatti di Pergolettese-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
- Serie C, gli scatti di Pergolettese-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
5.5 – Alessandro Ghillani
Non è sempre ordinato nel pressing e nelle ripartenze. Dal 1’ st Michele Rocca (6): tenuto inizialmente fuori causa influenza.
7.5 – Luigi Caccavo
Chiude la partita, ma il gol è solo la ciliegina di una partita ricca di giocate interessanti. Dal 40’ st Alfredo Donnarumma (sv).
7.5 – Mattia Iori
Trasforma ogni pallone che tocca in un pericolo per gli avversari. Suo l’assist per il gol di Caccavo.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.