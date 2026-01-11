Giornale di Brescia
Iori scatenato, Rolando qualità e quantità: le pagelle del Lumezzane

Alberto Rossini
Bene anche Drago, che tiene a galla i suoi nell’avvio arrembante della Pergolettese. Per Caccavo il gol è la ciliegina sulla torta
L'esultanza di Caccavo - Ufficio stampa Lumezzane
L'esultanza di Caccavo - Ufficio stampa Lumezzane
Colpo esterno del Lumezzane, che batte 2-0 la Pergolettese con i gol di Mancini e Caccavo. Dodicesimo risultato utile consecutivo per i valgobbini, che si allontanano così dalla zona play out. Di seguito le pagelle.

7 – Giacomo Drago

Tiene a galla il Lumezzane con tre super interventi nella partenza sprint della Pergolettese.

6.5 – Marco Moscati

Ritrova ordine e sicurezza dopo qualche sbandata nel primo tempo.

6.5 – Riccardo Stivanello

Prima da titolare. Si scrolla di dosso la ruggine con il passare dei minuti. Esce coi crampi al 37’ st, entra Aiman Riahi (sv).

6.5 – Jacopo Deratti

Ha bisogno di affinare l’intesa con Stivanello in avvio. Solido nel secondo tempo.

6 – Marco Pagliari

Argina come può Ferrandino. Prudente in fase di spinta. Dal 29’ st Matteo Motta (6).

6.5 – Sasha Mancini

Schierato esterno alto ha più spazio per attaccare, ma lo si nota poco fino al gol del vantaggio. Dal 29’ st Matteo Ferro (6.5): buona gamba per l’ultimo quarto d’ora.

7 – Mattia Rolando

Ringhia sugli avversari e dà qualità nel mezzo. Mette anche lo zampino nel gol di Mancini.

6.5 – Fabrizio Paghera

Cresce insieme alla squadra. Stoppa tante trame avversarie.

5.5 – Alessandro Ghillani

Non è sempre ordinato nel pressing e nelle ripartenze. Dal 1’ st Michele Rocca (6): tenuto inizialmente fuori causa influenza.

7.5 – Luigi Caccavo

Chiude la partita, ma il gol è solo la ciliegina di una partita ricca di giocate interessanti. Dal 40’ st Alfredo Donnarumma (sv).

7.5 – Mattia Iori

Trasforma ogni pallone che tocca in un pericolo per gli avversari. Suo l’assist per il gol di Caccavo.

