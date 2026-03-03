Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Possenti è preciso, Casali in difficoltà: le pagelle dell’Ospitaletto

Francesco Venturini
I ragazzi di Quaresmini pareggiano 0-0 in casa contro la Pro Patria: Sonzogni non è mai impegnato, per Gobbi non ci sono occasioni
Marcello Possenti - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
Marcello Possenti - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
AA

L’Ospitaletto non va oltre pareggia in casa contro la Pro Patria. Al Corioni finisce 0-0: si tratta del sesto risultato utile per i ragazzi di Quaresmini, a cui resta però la sensazione di aver sprecato un’occasione. Di seguito le pagelle degli orange. 

6 – Luca Sonzogni

Si aggiunge ai 514 spettatori sugli spalti. Mai impegnato.

6.5 – Matteo Gualandris

Ara la destra sovrapponendosi continuamente a Mondini. Cala alla distanza, ma è uno dei migliori.

6.5 – Riccardo Nessi

Domina come sempre. Peccato per quel giallo che gli farà saltare la trasferta con la Dolomiti Bellunesi.

7 – Marcello Possenti

Udoh se lo sognerà stanotte. Preciso e deciso in ogni intervento. Dal 43’ st Samuele Sina (sv).

5.5 – Michele Casali

Dei quattro dietro è quello che soffre un po’ di più. Dal 25’ st Lukas Sinn (6).

  • Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria
    Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it

6 – Gabriele Mondini

Confermato titolare, dà tutto ma a volte pecca in precisione. Dal 25’ st Mattia Guarneri (6), che fa il suo.

6 – Mattia Ievoli

Buona gara dell’ex Fiorentina che fa girare palla provando senza fortuna qualche conclusione dalla distanza. Dal 32’ st Giacomo Maucci (sv).

6.5 – Michel Panatti

Gara 102 in maglia orange. Continua ad essere il faro di questa squadra.

6.5 – Claudio Messaggi

Come spesso succede è lui che prova a dare la scossa. Tante accelerazioni, ma anche una traversa nella ripresa.

6.5 – Francesco Gobbi

Gioca con la solita fame. Non gli capitano occasioni, però c’è da dire che non molla mai.

6 – Marco Bertoli

Si vede annullare la rete numero 11 in campionato, spreca anche una chance non da lui. Dal 43’ st Andrea Pavanello (sv)

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Ospitaletto CalcioPro PatriaOspitaletto
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario