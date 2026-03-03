Possenti è preciso, Casali in difficoltà: le pagelle dell’Ospitaletto
L’Ospitaletto non va oltre pareggia in casa contro la Pro Patria. Al Corioni finisce 0-0: si tratta del sesto risultato utile per i ragazzi di Quaresmini, a cui resta però la sensazione di aver sprecato un’occasione. Di seguito le pagelle degli orange.
6 – Luca Sonzogni
Si aggiunge ai 514 spettatori sugli spalti. Mai impegnato.
6.5 – Matteo Gualandris
Ara la destra sovrapponendosi continuamente a Mondini. Cala alla distanza, ma è uno dei migliori.
6.5 – Riccardo Nessi
Domina come sempre. Peccato per quel giallo che gli farà saltare la trasferta con la Dolomiti Bellunesi.
7 – Marcello Possenti
Udoh se lo sognerà stanotte. Preciso e deciso in ogni intervento. Dal 43’ st Samuele Sina (sv).
5.5 – Michele Casali
Dei quattro dietro è quello che soffre un po’ di più. Dal 25’ st Lukas Sinn (6).
- Serie C, gli scatti di Ospitaletto-Pro Patria - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
6 – Gabriele Mondini
Confermato titolare, dà tutto ma a volte pecca in precisione. Dal 25’ st Mattia Guarneri (6), che fa il suo.
6 – Mattia Ievoli
Buona gara dell’ex Fiorentina che fa girare palla provando senza fortuna qualche conclusione dalla distanza. Dal 32’ st Giacomo Maucci (sv).
6.5 – Michel Panatti
Gara 102 in maglia orange. Continua ad essere il faro di questa squadra.
6.5 – Claudio Messaggi
Come spesso succede è lui che prova a dare la scossa. Tante accelerazioni, ma anche una traversa nella ripresa.
6.5 – Francesco Gobbi
Gioca con la solita fame. Non gli capitano occasioni, però c’è da dire che non molla mai.
6 – Marco Bertoli
Si vede annullare la rete numero 11 in campionato, spreca anche una chance non da lui. Dal 43’ st Andrea Pavanello (sv).
