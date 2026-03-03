L’Ospitaletto scende in campo contro il Pro Patria

Inizia il tempo delle gare che pesano. Alle 18 l’Ospitaletto scende in campo al Corioni per la prima di due sfide ravvicinate che possono indirizzare in modo deciso il futuro dei franciacortini in serie C. Di fronte c’è la Pro Patria, penultima con 17 punti: sulla carta un’occasione preziosa per allungare la striscia positiva e continuare a sognare in grande.

Un successo consentirebbe al gruppo di Quaresmini di volare a +19 sui bustocchi, ampliando – probabilmente in maniera definitiva – la forbice legata a un eventuale play out contro i biancoblù. Panatti e compagni arrivano all’appuntamento sull’onda dell’ottimo pareggio conquistato venerdì al Tombolato di Cittadella. Un risultato che ha dato ulteriore fiducia a una squadra in salute, determinata a non rallentare la propria corsa.

Attenzione, però, a sottovalutare l’avversario. La Pro Patria ha raccolto fin qui appena tre vittorie e otto pareggi, ma nelle ultime settimane ha mostrato segnali di vitalità nonostante le difficoltà, apparendo lontana parente della formazione vista nel girone d’andata. Quella di stasera è solo il primo passo. Sabato, infatti, l’Ospitaletto sarà atteso dallo scontro con la Dolomiti Bellunesi, altra diretta concorrente nella lotta per non retrocedere. Arrivarci con una vittoria in tasca e con un margine rassicurante significherebbe poter affrontare l’impegno a mente libera, senza l’obbligo di fare risultato pieno a tutti i costi. Una settimana che può valere una stagione.