Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

L’Ospitaletto scende in campo contro il Pro Patria

Francesco Venturini
Al Corioni alle 18 la prima di due sfide ravvicinate che possono indirizzare il futuro dei franciacortini: gli avversari sono penultimi a 17 punti
L'allenatore dell'Ospitaletto Andrea Quaresmini - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
L'allenatore dell'Ospitaletto Andrea Quaresmini - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
AA

Inizia il tempo delle gare che pesano. Alle 18 l’Ospitaletto scende in campo al Corioni per la prima di due sfide ravvicinate che possono indirizzare in modo deciso il futuro dei franciacortini in serie C. Di fronte c’è la Pro Patria, penultima con 17 punti: sulla carta un’occasione preziosa per allungare la striscia positiva e continuare a sognare in grande.

Un successo consentirebbe al gruppo di Quaresmini di volare a +19 sui bustocchi, ampliando – probabilmente in maniera definitiva – la forbice legata a un eventuale play out contro i biancoblù. Panatti e compagni arrivano all’appuntamento sull’onda dell’ottimo pareggio conquistato venerdì al Tombolato di Cittadella. Un risultato che ha dato ulteriore fiducia a una squadra in salute, determinata a non rallentare la propria corsa.

Attenzione, però, a sottovalutare l’avversario. La Pro Patria ha raccolto fin qui appena tre vittorie e otto pareggi, ma nelle ultime settimane ha mostrato segnali di vitalità nonostante le difficoltà, apparendo lontana parente della formazione vista nel girone d’andata. Quella di stasera è solo il primo passo. Sabato, infatti, l’Ospitaletto sarà atteso dallo scontro con la Dolomiti Bellunesi, altra diretta concorrente nella lotta per non retrocedere. Arrivarci con una vittoria in tasca e con un margine rassicurante significherebbe poter affrontare l’impegno a mente libera, senza l’obbligo di fare risultato pieno a tutti i costi. Una settimana che può valere una stagione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Ac OspitalettoPro Patriapartitaserie C
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario