Drago miracoloso, Mancini è sicuro: le pagelle del Lumezzane

Alberto Rossini
I valgobbini fermano sullo 0-0 l’Inter Under 23: la retroguardia è attenta, Ghillani e Caccavo poco lucidi
Uno scatto di Inter U23-Lumezzane - Foto ufficio Stampa Fc Lumezzane
Uno scatto di Inter U23-Lumezzane - Foto ufficio Stampa Fc Lumezzane
AA

Grande impresa del Lumezzane, che ferma sullo 0-0 l’Inter Under 23 pur giocando praticamente un tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Deratti al 5' della ripresa. Un punto d’oro per i ragazzi di Troise. Di seguito le pagelle.

7.5 – Giacomo Drago

Sul punto conquistato c’è la sua firma. Almeno tre parate di livello per tenere a galla il Lume

6.5 – Marco Moscati

Qualche errore di troppo con il pallone, ma solita partita solida.

5 – Jacopo Deratti

Resta qualche dubbio sulla prima ammonizione. Nessuno invece sul rosso diretto che rimedia cinturando Lavelli da ultimo uomo.

6.5 – Riccardo Stivanello

Non si fa condizionare dal giallo ricevuto. Sicuro nei duelli.

6.5 – Sasha Mancini

Contiene benissimo un cliente scomodo come Kamatè.

6.5 – Mattia Rolando

Recupera un’infinità di palloni nel primo tempo. Cala un po’ nel finale ma garantisce sempre il suo contributo. Dal 45’ st Vincenzo Colangiuli (sv).

6 – Fabrizio Paghera

Ha bisogno di ritrovare minutaggio dopo l’infortunio. Si fa preferire in fase di rottura.

6.5 – Michele Rocca

Accelera, contrasta e ha anche sui piedi la chance dell’1-0. Rimedia un giallo pesante che lo terrà fuori dal match con la Giana Erminio. Dal 45’ st Aiman Riahi (SV).

5.5 – Alessandro Ghillani

Non si assume mai rischi e si affida sempre alla soluzione più comoda. Dal 13’ st Maissa Ndiaye (6) Nella mischia dopo l’espulsione di Deratti. Recupero prezioso.

5.5 – Luigi Caccavo

Si spende tantissimo, ma fatica a prendere posizione contro un peso massimo come Prestia. Dal 20’ st Matteo Ferro (6) aiuta la difesa nel finale.

6 – Mattia Iori

Si accende a sprazzi. Meglio nel primo tempo. Dal 20’ st Gennaro Anatriello (6)

