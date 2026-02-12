Drago miracoloso, Mancini è sicuro: le pagelle del Lumezzane
Grande impresa del Lumezzane, che ferma sullo 0-0 l’Inter Under 23 pur giocando praticamente un tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Deratti al 5' della ripresa. Un punto d’oro per i ragazzi di Troise. Di seguito le pagelle.
7.5 – Giacomo Drago
Sul punto conquistato c’è la sua firma. Almeno tre parate di livello per tenere a galla il Lume
6.5 – Marco Moscati
Qualche errore di troppo con il pallone, ma solita partita solida.
5 – Jacopo Deratti
Resta qualche dubbio sulla prima ammonizione. Nessuno invece sul rosso diretto che rimedia cinturando Lavelli da ultimo uomo.
6.5 – Riccardo Stivanello
Non si fa condizionare dal giallo ricevuto. Sicuro nei duelli.
6.5 – Sasha Mancini
Contiene benissimo un cliente scomodo come Kamatè.
6.5 – Mattia Rolando
Recupera un’infinità di palloni nel primo tempo. Cala un po’ nel finale ma garantisce sempre il suo contributo. Dal 45’ st Vincenzo Colangiuli (sv).
- Le immagini di Lumezzane-Inter U23 - Foto ufficio Stampa Fc Lumezzane
6 – Fabrizio Paghera
Ha bisogno di ritrovare minutaggio dopo l’infortunio. Si fa preferire in fase di rottura.
6.5 – Michele Rocca
Accelera, contrasta e ha anche sui piedi la chance dell’1-0. Rimedia un giallo pesante che lo terrà fuori dal match con la Giana Erminio. Dal 45’ st Aiman Riahi (SV).
5.5 – Alessandro Ghillani
Non si assume mai rischi e si affida sempre alla soluzione più comoda. Dal 13’ st Maissa Ndiaye (6) Nella mischia dopo l’espulsione di Deratti. Recupero prezioso.
5.5 – Luigi Caccavo
Si spende tantissimo, ma fatica a prendere posizione contro un peso massimo come Prestia. Dal 20’ st Matteo Ferro (6) aiuta la difesa nel finale.
6 – Mattia Iori
Si accende a sprazzi. Meglio nel primo tempo. Dal 20’ st Gennaro Anatriello (6)
