Serie C, Inter U23-Lumezzane 0-0: un buon punto per i valgobbini

Drago blocca il Biscione nerazzurro: grande impresa del Lumezzane, che ferma sullo 0-0 l’Inter U23 pur giocando praticamente un tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Deratti al 5' della ripresa. Il pareggio vale come un bicchiere mezzo pieno per i rossoblù, che nella ripresa riescono a respingere ogni attacco degli avversari. Il punto è dunque d’oro, ma un plauso va fatto sicuramente a Giacomo Drago, che compie una serie di interventi prodigiosi salvando la propria squadra.

In campo

Rispetto alla gara persa con il Cittadella Emanuele Troise cambia due uomini: dentro Deratti, che rientra e gioca al posto dell’acciaccato Gallea, e Paghera, che ritorna in mezzo al campo. Rivoluzione invece di Stefano Vecchi dopo l’1-4 con la Triestina cambia ben sei elementi. Nei primi minuti parte meglio l’Inter U23, che aggredisce la squadra valgobbina. Nella prima mezz’ora però non accade praticamente nulla. Poi esce il Lume, che crea due buone occasioni tra il 33’ e il 38’ con Iori e Rolando. Si arriva però all’intervallo sul risultato di 0-0.

Ad inizio ripresa arriva subito l’episodio che cambia il match: Deratti per non farsi sfuggire Lavelli lo cintura al limite dell’area. È fallo da ultimo uomo e di conseguenza il direttore di gara estrae giustamente il cartellino rosso. In inferiorità numerica, però, il Lume sfiora il vantaggio: al 9’ Rocca salta tutti e poi di destro calcia di potenza. Calligaris esce a valanga ed evita un gol che sembrava certo.

Poi sale in cattedra Drago, che con interventi clamorosi nega il gol a Lavelli (15’), Prestia (21’) e Berenbruch (43’). Finisce 0-0: i valgobbini tornano a muovere la classifica dopo la sconfitta interna con il Cittadella, guadagnando un punto su Pro Vercelli e Giana Erminio. Ora la zona play off è distante due lunghezze. Il Lume tornerà in campo domenica alle 17.30 per la partita conclusiva del tour de force (terza gara in otto giorni): al Saleri arriverà la Giana Erminio.