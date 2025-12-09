Guarneri a segno, Ievoli travolgente: le pagelle di AlbinoLeffe-Ospitaletto
Francesco Venturini
Sonzogni è incolpevole sul gol del pareggio dei padroni di casa, Messaggi pericoloso come sempre, Sina e Tunjov entrano con il piglio giusto
Mattia Guarneri - © www.giornaledibrescia.it
Un punto che forse va stretto, ma che permette anche di non perdere contatto dalle dirette concorrenti per la salvezza. L’Ospitaletto non va oltre l’1-1 a Zanica contro l'AlbinoLeffe: vantaggio degli orange firmato da Guarneri e pareggio dei padroni di casa con Gusu. Di seguito le pagelle della sfida. L’Ospitaletto pareggia con l’AlbinoLeffe: a Zanica finisce 1-1 6 - Luca Sonzogni Trasmette sicurezza. Incolpevole sul colpo di testa ravvicinato di Gusu che vale l’1-1. 6.5 - Matteo Gualandris Part
Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.