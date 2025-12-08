L’Ospitaletto pareggia con l’AlbinoLeffe: a Zanica finisce 1-1

Finisce 1-1 tra AlbinoLeffe e Ospitaletto. Un punto che, per quanto visto soprattutto nella ripresa, sta forse stretto agli orange, ma che consente comunque di muovere la classifica e, soprattutto, di non perdere contatto con Arzignano e con gli stessi bergamaschi, restando davanti a Pergolettese e Virtus Verona.

In campo

Il primo tempo è la fotografia fedele di quanto ci si poteva attendere alla vigilia. L’AlbinoLeffe prova a fare la partita con pressione costante sul portatore di palla e ritmo alto, mentre l’Ospitaletto attende con ordine e cerca di colpire sfruttando le ripartenze. Intensità sì, ma occasioni da gol con il contagocce, in particolare per la squadra di Quaresmini. I padroni di casa si rendono pericolosi al 21’ con Sali, il cui destro termina di poco alto, e al 40’ ancora con lo stesso numero 11 che incrocia sul palo lontano senza trovare l’angolo giusto. Nel mezzo, una sola vera chance per gli orange: Gobbi arriva con i tempi giusti sul traversone dalla destra di Gualandris, ma alza di poco la mira. Da segnalare anche il cambio forzato a metà della prima frazione tra Possenti e Sina, con il difensore dell’Ospitaletto costretto al forfait dopo una botta rimediata nei primi minuti di gioco.

Nella ripresa

Dopo l’intervallo è tutto un altro Ospitaletto. I ragazzi di Quaresmini prendono coraggio, alzano il baricentro e trovano il vantaggio dopo appena quattro minuti. Ievoli è bravissimo ad approfittare di un errore della difesa bergamasca e a servire sulla corsa Guarneri, che non trema e con il mancino batte Facchetti per l’1-0.

Con il passare dei minuti gli orange sembrano avere ritmo e controllo, mentre l’Albinoleffe si affida ai cambi per cercare la svolta. L’ingresso di De Paoli si rivela decisivo: il numero 10 prima ci prova senza fortuna dalla distanza, poi mette in mezzo un bel traversone su cui Lombardi non trova la porta, quindi, al terzo tentativo, pesca l’inserimento dalle retrovie di Gusu che di testa firma l’1-1 a venti minuti dal termine.

Il gol subito non spegne l’Ospitaletto, che riparte subito alla ricerca della vittoria. Ci va vicino con Tunjov al 40’ e poi con Sina due minuti più tardi, ma il risultato non cambia più. Finisce 1-1. Per i franciacortini ora la testa va subito alla sfida con la Pro Vercelli, in programma domenica prossima al Comunale Gino Corioni.