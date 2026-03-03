Drago è una sicurezza, Motta in sofferenza: le pagelle del Lumezzane
Il Lumezzane cade in casa 1-0 contro l’Arzignano. Nel turno infrasettimanale prestazione sottotono per i ragazzi di Troise, che incappano così in una sconfitta dopo quattro risultati utili consecutivi. Di seguito le pagelle dei rossoblù.
7 – Giacomo Drago
Non può nulla sul capolavoro di Moretti. Tiene a galla il Lume in tre occasioni
6.5 – Sasha Mancini
Magari non brilla in spinta, ma è pulito nelle giocate.
6.5 – Marco Moscati
Il salvataggio sulla linea è ormai la specialità della casa.
6 – Riccardo Stivanello
Arranca nel primo tempo, cresce nella ripresa. Dal 38’ st Gaetano Monachello (sv).
5.5 – Matteo Motta
Un po’ in sofferenza in marcatura. In attacco è propositivo, ma poco preciso. Dal 1’ st Jacopo Deratti (6) Prova a dare maggior peso alla difesa.
6 – Mattia Rolando
Dirottato sull’esterno è meno nel vivo dei duelli, ma è comunque gagliardo. Dal 16’ st Vincenzo Colangiuli (6) Qualche buona verticalizzazione.
6.5 – Fabrizio Paghera
Rendimento costante in mediana.
6 – Michele Rocca
Si accende a sprazzi.
5.5 – Mattia Iori
Spreca un paio di buone occasioni in una partita caratterizzata da pochi guizzi. Dal 1’ st Luigi Caccavo (5.5) Entra in maniera confusionaria e su quel pallone forse poteva fare di più…
5 – Gennaro Anatriello
La condizione non lo aiuta, ma non riesce mai a entrare nel vivo del gioco. Dal 16’ st Manuele Malotti (5.5) Non è ancora al top di condizione e sbaglia tanti, troppi palloni
7 – Matteo Ferro
È la nota più lieta della serata.
