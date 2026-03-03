Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Drago è una sicurezza, Motta in sofferenza: le pagelle del Lumezzane

Alberto Rossini
Il Lumezzane perde in casa dopo quattro risultati utili consecutivi: Ferro è la nota lieta di serata
Un'uscita di Giacomo Drago - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Un'uscita di Giacomo Drago - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
AA

Il Lumezzane cade in casa 1-0 contro l’Arzignano. Nel turno infrasettimanale prestazione sottotono per i ragazzi di Troise, che incappano così in una sconfitta dopo quattro risultati utili consecutivi. Di seguito le pagelle dei rossoblù. 

7 – Giacomo Drago

Non può nulla sul capolavoro di Moretti. Tiene a galla il Lume in tre occasioni

6.5 – Sasha Mancini

Magari non brilla in spinta, ma è pulito nelle giocate.

6.5 – Marco Moscati

Il salvataggio sulla linea è ormai la specialità della casa.

6 – Riccardo Stivanello

Arranca nel primo tempo, cresce nella ripresa. Dal 38’ st Gaetano Monachello (sv).

5.5 – Matteo Motta

Un po’ in sofferenza in marcatura. In attacco è propositivo, ma poco preciso. Dal 1’ st Jacopo Deratti (6) Prova a dare maggior peso alla difesa.

  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Arzignano - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

6 – Mattia Rolando

Dirottato sull’esterno è meno nel vivo dei duelli, ma è comunque gagliardo. Dal 16’ st Vincenzo Colangiuli (6) Qualche buona verticalizzazione.

6.5 – Fabrizio Paghera

Rendimento costante in mediana.

6 – Michele Rocca

Si accende a sprazzi.

5.5 – Mattia Iori

Spreca un paio di buone occasioni in una partita caratterizzata da pochi guizzi. Dal 1’ st Luigi Caccavo (5.5) Entra in maniera confusionaria e su quel pallone forse poteva fare di più…

5 – Gennaro Anatriello

La condizione non lo aiuta, ma non riesce mai a entrare nel vivo del gioco. Dal 16’ st Manuele Malotti (5.5) Non è ancora al top di condizione e sbaglia tanti, troppi palloni

7 – Matteo Ferro

È la nota più lieta della serata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
serie CLumezzane CalcioArzignano ValchiampoLumezzane
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario