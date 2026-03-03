Serie C, il Lumezzane ospita l’Arzignano: segui la diretta

Nell’ultimo turno infrasettimanale del campionato il Lumezzane ospita al Saleri l’Arzignano Valchiampo. Calcio d’inizio fissato alle 18: l’obiettivo degli uomini di Emanuele Troise è quello di centrare il quinto risultato utile consecutivo.

I valgobbini infatti non perdono da circa un mese: dopo la sconfitta interna con il Cittadella (1-2 lo scorso 7 febbraio) i rossoblù hanno battuto Giana Erminio (1-0) e Dolomiti Bellunesi (3-0), pareggiato con Inter U23 (0-0) e Trento (1-1). Il momento di forma è dunque ottimo per Caccavo e soci, che hanno raggiunto quota 40 punti ed occupano la nona piazza.

Serve dunque vincere per consolidare il piazzamento nei play off: «Veniamo da una bella partita con il Trento – ha detto in conferenza stampa il tecnico Emanuele Troise, che festeggia oggi le 200 panchine tra serie C e D –, ma dobbiamo stare attenti all’Arzignano, che è una squadra che non muore mai».

Nell’ultimo periodo i veneti hanno raccolto poco, cioè un solo punto in cinque gare: quattro sconfitte consecutive contro Alcione Milano (1-0), Trento (0-2), AlbinoLeffe (2-0) e Ospitaletto (1-2), ed un pareggio con il Novara (1-1). In classifica la squadra di Daniele Di Donato ha solamente due lunghezze di vantaggio sulla zona play out e vuole dunque tornare al successo per guadagnare posizioni. All’andata terminò 3-3: per i veneti reti di Chiarello, Minesso e Bernardi, per il Lume gol di Ndiaye, Caccavo e Moscati.