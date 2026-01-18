Sonzogni saracinesca, Messaggi fattore: le pagelle dell’Ospitaletto

L’Ospitaletto torna a correre dopo la sconfitta con il Vicenza: basta un gol di Messaggi per piegare la Triestina e proiettare gli uomini di Quaresmini a 26 punti in classifica. Di seguito le pagelle.

8 – Luca Sonzogni

Nel post gara Quaresmini paragona la sua partita a quella di Maignan con il Como. Blinda la porta con alcuni interventi clamorosi che valgono tre punti pesantissimi.

6.5 – Samuele Regazzetti

Torna dal primo minuto e dimostra subito di essere al pari dei titolarissimi. Dal 42’ st Michele Casali (sv).

7 – Samuele Sina

Gioca da veterano, con ordine, pulizia e grande attenzione. Promemoria per chi se ne fosse dimenticato: ha appena 18 anni.

6.5 – Riccardo Nessi

Partita solida, senza sbavature.

6 – Lukas Sinn

Concede forse qualche metro di troppo agli avversari. Prova a spingersi in avanti, ma senza trovare grandi fortune.

6 – Matteo Gualandris

Schierato da esterno di centrocampo, impiega un po’ a entrare in partita.

6.5 – Michel Panatti

Quando c’è da lottare è sempre il primo ad andare in guerra. Si sacrifica tanto mettendo fisicità e qualità.

6.5 – Mattia Ievoli

Le gambe girano, la testa anche di più. Giocatore preziosissimo per equilibrio e intelligenza tattica. Dal 32’ st Luca Maffioletti (6).

7 – Claudio Messaggi

Il rigore fallito all’andata probabilmente gli era rimasto in testa. Risponde con una grande prova coronata dal gol che decide la gara. Dal 26’ st Mattia Guarneri (6).

6 – Francesco Gobbi

Non riceve molti palloni, ma dà tutto quello che ha.

6.5 – Marco Bertoli

Serve l’assist per il gol vittoria di Messaggi e lavora tanto col fisico per i compagni. Dal 42’ st Andrea Pavanello (sv).