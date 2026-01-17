All’Ospitaletto basta Messaggi, Triestina ko al Corioni

Meno brillante del solito, ma tremendamente concreto. L’Ospitaletto supera 1-0 un’ottima Triestina e vola a quota 26 punti in classifica. Gli orange dimostrano di saper soffrire e, trascinati da un super Sonzogni che mette il lucchetto alla porta in entrambe le frazioni, conquistano un successo sudato ma fondamentale nella corsa alla salvezza.

L’avvio

Buon primo tempo da parte di entrambe le formazioni, che partono forte e tengono alto il ritmo fin dalle prime battute. La Triestina, nonostante una classifica complicata, conferma di essere squadra viva e organizzata. L’Ospitaletto, ispirato dagli ottimi Ievoli e Messaggi, prova a scardinare la difesa avversaria affidandosi soprattutto alle discese sulle corsie laterali. La prima grande occasione è per gli alabardati: Faggioli incrocia col destro, ma Sonzogni è reattivo e devia in corner.

Il vantaggio

Scampato il pericolo, al 28’ gli orange colpiscono. Messaggi avvia e chiude un’azione perfetta: scambio rapido con Bertoli, controllo e diagonale chirurgico che si spegne nell’angolino alle spalle di Matosevic. Dopo il vantaggio i franciacortini provano a spingere sull’acceleratore alla ricerca del raddoppio, soprattutto con conclusioni dalla distanza. Ci vanno vicino prima Ievoli e poi capitan Panatti, ma in entrambi i casi la palla sfila fuori di pochissimo.

Sofferenza

Nella ripresa la Triestina aumenta i giri del motore e, soprattutto nella parte finale, mette a lungo alle corde l’Ospitaletto. Ancora una volta sale in cattedra Sonzogni, decisivo prima sulla deviazione sfortunata di Panatti verso la propria porta e poi sulla conclusione ravvicinata del neoentrato D’Amore.

A dare una mano agli orange ci pensa anche la sorte, quando Faggioli, a porta spalancata, apre troppo il piattone e calcia incredibilmente sul fondo da posizione più che favorevole. Nel finale è un vero assedio Triestina, ma l’Ospitaletto non trema, resiste con ordine e porta a casa una vittoria sporca, sofferta e preziosa come poche.