Prima gioia per Casali, Mondini corsa e grinta: le pagelle dell’Ospitaletto
L’Ospitaletto pareggia in casa 1-1 contro il Renate, ottenendo un buon punto. Niente salto in classifica per gli orange, che riescono però a trovare un risultato utile dopo due sconfitte consecutive. Gli uomini di Quaresmini erano riusciti a passare in vantaggio con il primo gol tra i professionisti di Michele Casali, prima di essere raggiunti da Ekuban al quarto d’ora della ripresa.
6 - Luca Sonzogni
Sempre sicuro tra i pali, trasmette fiducia. Incolpevole sul gol.
6.5 - Matteo Gualandris
Benissimo in fase di copertura, attento e puntuale.
6.5 - Riccardo Nessi
Nel primo tempo è poco sollecitato, nella ripresa cresce.
6.5 - Marcello Possenti
Rientra al centro della difesa e offre una prova solida. Forse viene spinto in occasione del gol di Ekuban.
7 - Michele Casali
Segna il primo gol tra i professionisti con una conclusione splendida che muore all’angolino. Dietro non sbaglia nulla. Si sta ritagliando il ruolo di titolare fisso? Dal 20’ st Samuele Sina (6).
6.5 - Mattia Guarneri
Manda fuori giri il piano tattico del Renate. Foschi se ne accorge e cambia modulo. Gara intelligente. Dal 40’ st Lukas Sinn (sv).
6.5 - Gabriele Mondini
Torna titolare e mette in campo corsa, grinta e sacrificio.
5.5 - Michel Panatti
Si incarica del rigore e lo sbaglia. Nel complesso fatica a emergere.
6.5 - Claudio Messaggi
Auriletto usa spesso le mani per limitarlo, senza grande successo nel primo tempo. Nella ripresa si sacrifica. Dal 40’ st Alessandro Torri (sv).
6 - Francesco Gobbi
Il fatto che fosse lui il rigorista designato testimonia la fiducia della squadra. Non riesce ancora a sbloccarsi, ma il lavoro non manca.
6 - Andrea Pavanello
Fisicamente presente e generoso, ma pesa l’occasione del possibile 2-0 nel finale del primo tempo. Dal 29’ st Giacomo Maucci (6).
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
