Serie C, la FeralpiSalò chiude il 2024 in trasferta a Novara: il live

Anno nuovo, vita nuova. Già, ma per presentarsi al meglio nel 2025, sarebbe meglio chiudere il 2024 con una vittoria, per tenersi stretto il terzo posto. Con questo auspicio una FeralpiSalò in emergenza si presenta alla sfida esterna con il Novara (stadio Silvio Piola, calcio d’inizio ore 15), valida per la prima giornata del girone di ritorno.

I leoni del Garda vengono da un periodo negativo: nelle ultime tre gare sono infatti arrivati solamente due punti, entrambi in rimonta, contro Alcione Milano (Di Molfetta al 75’ dopo il gol di Marconi al 10’) e Arzignano Valchiampo (Pilati al 95’ dopo la rete di Lunghi al 17’), mentre Balestrero e soci sono tornati a mani vuote dalla trasferta di Vercelli (Coppola al 22’).

Aggiungendo il derby con il Lume, sono quattro partite consecutive in cui la FeralpiSalò incassa gol nella fase iniziale del primo tempo: «È sicuramente un campanello d’allarme – ha detto in conferenza stampa il tecnico Aimo Diana –, anche perché abbiamo sempre commesso errori tattici. Siamo in emergenza, perché mancano tanti giocatori, ma sono ottimista, perché mi fido tantissimo del mio gruppo».

La lista degli assenti è lunga: oltre ai soliti Giudici, Cabianca e Brambilla, non ci sono Rizzo, Letizia e Dubickas. A loro si aggiunge il portiere Rinaldi, che in rifinitura si è bloccato proprio all’ultima parata per un problema all’inguine. Al suo posto giocherà l'esperto Liverani, al debutto in campionato. Reduce da una sconfitta con la Triestina, il Novara, che è a -5 dai leoni del Garda, cerca punti pesanti per risalire la classifica. Nella squadra piemontese, allenata da Giacomo Gattuso, giocano gli ex Brescia Stefano Minelli, Edoardo Lancini e Leonardo Morosini.