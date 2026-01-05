Giornale di Brescia
Calcio

Caccavo decisivo, Moscati moto perpetuo: le pagelle del Lumezzane

Alberto Rossini
I valgobbini strappano un punto alla capolista Vicenza: bene anche Deratti, Rolando e Rocca, Drago mette la firma su almeno due interventi che tengono a galla i rossoblù
L'esultanza di Caccavo dopo il gol - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
L'esultanza di Caccavo dopo il gol - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Il Lumezzane ferma in casa la capolista Vicenza: il gol di Caccavo a un quarto d’ora dal termine impone l’1-1 ai veneti, e di fatto serve un assist al Brescia, che rosicchia due punti ai biancorossi. Di seguito le pagelle.

7 – Giacomo Drago

Sale in cattedra nella ripresa con almeno due interventi che tengono in partita il Lume.

7.5 – Marco Moscati

L’assist per Caccavo è solo la punta dell’iceberg di una partita attenta e propositiva.

7.5 – Jacopo Deratti

Di testa, in scivolata e persino in velocità. Vince quasi tutti i duelli.

6.5 – Marco Pagliari

La sua è una posizione ibrida tra terzo di difesa e fluidificante. Trova spesso dei varchi centrali per scatenare la sua velocità.

6 – Sasha Mancini

Prima da titolare. Approccio conservativo nel primo tempo, meglio quando ha campo per affondare. Dal 40’ st Riccardo Stivanello (sv): esordio in rossoblù.

7 – Mattia Rolando

Macina tantissimi chilometri, giustificando anche qualche errore di misura.

7 – Michele Rocca

Si inserisce da trequartista, ma scende anche a difendere da quinto alternandosi a Ghillani.

6 – Alessandro Ghillani

Alterna sprazzi di qualità a errori banali. Nel complesso gara ordinata.

Le parole del presidente Caracciolo al termine di Lumezzane-Vicenza

6.5 – Matteo Ferro

Si divora il vantaggio nel primo tempo, ma offre la solita prestazione generosa. Dal 40’ st Aiman Rihai (sv): rimesso in lista, primi minuti stagionali pure per lui.

7.5 – Luigi Caccavo

Gioca di sponda, fa salire la squadra e firma il pari. Esce stremato e viene sostituito al 49’ st da Samuele D’Agostino (sv).

6.5 – Mattia Iori

Quando si accende crea sempre pericoli. Dal 40’ st Alfredo Donnarumma (sv).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia


