Caccavo decisivo, Moscati moto perpetuo: le pagelle del Lumezzane
Il Lumezzane ferma in casa la capolista Vicenza: il gol di Caccavo a un quarto d’ora dal termine impone l’1-1 ai veneti, e di fatto serve un assist al Brescia, che rosicchia due punti ai biancorossi. Di seguito le pagelle.
7 – Giacomo Drago
Sale in cattedra nella ripresa con almeno due interventi che tengono in partita il Lume.
7.5 – Marco Moscati
L’assist per Caccavo è solo la punta dell’iceberg di una partita attenta e propositiva.
7.5 – Jacopo Deratti
Di testa, in scivolata e persino in velocità. Vince quasi tutti i duelli.
6.5 – Marco Pagliari
La sua è una posizione ibrida tra terzo di difesa e fluidificante. Trova spesso dei varchi centrali per scatenare la sua velocità.
6 – Sasha Mancini
Prima da titolare. Approccio conservativo nel primo tempo, meglio quando ha campo per affondare. Dal 40’ st Riccardo Stivanello (sv): esordio in rossoblù.
7 – Mattia Rolando
Macina tantissimi chilometri, giustificando anche qualche errore di misura.
7 – Michele Rocca
Si inserisce da trequartista, ma scende anche a difendere da quinto alternandosi a Ghillani.
6 – Alessandro Ghillani
Alterna sprazzi di qualità a errori banali. Nel complesso gara ordinata.
6.5 – Matteo Ferro
Si divora il vantaggio nel primo tempo, ma offre la solita prestazione generosa. Dal 40’ st Aiman Rihai (sv): rimesso in lista, primi minuti stagionali pure per lui.
7.5 – Luigi Caccavo
Gioca di sponda, fa salire la squadra e firma il pari. Esce stremato e viene sostituito al 49’ st da Samuele D’Agostino (sv).
6.5 – Mattia Iori
Quando si accende crea sempre pericoli. Dal 40’ st Alfredo Donnarumma (sv).
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
