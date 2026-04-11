Gallea insuperabile, Iori come all’andata: le pagelle del Lumezzane
Il Lumezzane vince un altro derby: Brescia al tappeto con lo stesso risultato (1-0) e marcatore (Iori) dell’andata. Di seguito le pagelle dei rossoblù.
7.5 – Stefano Filigheddu
Paga un po’ le distanze e le uscite in avvio, ma cresce in corsa iniziando a esaltarsi da un gran riflesso su Balestrero. E non giocava dalla seconda di andata.
7 – Marco Moscati
Rischia quando il colpo di testa di De Maria gli sbatte sul braccio in area. Non disdegna le sovrapposizioni: gara attenta.
7.5 – Beidi Gallea
Nell’uno contro uno è insuperabile. Sbroglia anche qualche situazione pericolosa, esaltandosi di testa.
7 – Jacopo Deratti
Come sopra. Concede pochissimi centimetri agli attaccanti biancoazzurri.
6 – Sasha Mancini
Nel primo tempo soffre la corsa di Cisco e rallenta un po’ la manovra offensiva. Poi cresce.
6.5 – Michele Rocca
Non è sempre preciso, ma detta i tempi d’inserimento alla squadra allargandosi.
7 – Fabrizio Paghera
Ci mette tantissima «garra» e anche qualche cambio di gioco vincente. Dal 29’ Vincenzo Colangiuli (6) Che si fa trovare sempre in posizione.
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
- Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
7 – Mattia Rolando
Si conquista la punizione del vantaggio e imbuca anche il pallone che Caccavo spara sulla traversa. Qualità e dinamismo.
8 – Mattia Iori (il migliore)
Quando vede Brescia vede rosso. Ancora giustiziere dell’Union come all’andata, stavolta su punizione. Dal 35’ st Manuele Malotti (sv).
6 – Gennaro Anatriello
Soffre la fisicità dell’Union nel primo tempo. Nella ripresa prova a dare meno punti di riferimento e risulta anche più imprevedibile. Dal 35’ st Riccardo Stivanello (6) che dà manforte alla difesa.
7 – Luigi Caccavo
Vince duelli e mette anche tanta qualità quando va a dialogare con la squadra. Meriterebbe anche il gol: Gori e una traversa gli dicono no. Dal 43’ st Matteo Ferro (sv).
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.