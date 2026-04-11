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Gallea insuperabile, Iori come all’andata: le pagelle del Lumezzane

Alberto Rossini
Filigheddu si esalta dopo la gran parata su Balestrero. Gran lavoro di Caccavo, fermato da Gori e traversa: avrebbe meritato il gol
L'esultanza di Iori dopo il gol - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
L'esultanza di Iori dopo il gol - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
AA

Il Lumezzane vince un altro derby: Brescia al tappeto con lo stesso risultato (1-0) e marcatore (Iori) dell’andata. Di seguito le pagelle dei rossoblù.

7.5 – Stefano Filigheddu

Paga un po’ le distanze e le uscite in avvio, ma cresce in corsa iniziando a esaltarsi da un gran riflesso su Balestrero. E non giocava dalla seconda di andata.

7 – Marco Moscati

Rischia quando il colpo di testa di De Maria gli sbatte sul braccio in area. Non disdegna le sovrapposizioni: gara attenta.

7.5 – Beidi Gallea

Nell’uno contro uno è insuperabile. Sbroglia anche qualche situazione pericolosa, esaltandosi di testa.

7 – Jacopo Deratti

Come sopra. Concede pochissimi centimetri agli attaccanti biancoazzurri.

6 – Sasha Mancini

Nel primo tempo soffre la corsa di Cisco e rallenta un po’ la manovra offensiva. Poi cresce​​​​​​.

6.5 – Michele Rocca

Non è sempre preciso, ma detta i tempi d’inserimento alla squadra allargandosi.

7 – Fabrizio Paghera

Ci mette tantissima «garra» e anche qualche cambio di gioco vincente. Dal 29’ Vincenzo Colangiuli (6) Che si fa trovare sempre in posizione.

  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
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7 – Mattia Rolando

Si conquista la punizione del vantaggio e imbuca anche il pallone che Caccavo spara sulla traversa. Qualità e dinamismo.

8 – Mattia Iori (il migliore)

Quando vede Brescia vede rosso. Ancora giustiziere dell’Union come all’andata, stavolta su punizione. Dal 35’ st Manuele Malotti (sv).

6 – Gennaro Anatriello

Soffre la fisicità dell’Union nel primo tempo. Nella ripresa prova a dare meno punti di riferimento e risulta anche più imprevedibile. Dal 35’ st Riccardo Stivanello (6) che dà manforte alla difesa.

7 – Luigi Caccavo

Vince duelli e mette anche tanta qualità quando va a dialogare con la squadra. Meriterebbe anche il gol: Gori e una traversa gli dicono no. Dal 43’ st Matteo Ferro (sv).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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