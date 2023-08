Serie C, Lumezzane nel girone A: l’esordio a Vercelli

La serie C formato 23/24 squadre è pronta finalmente a partire.

Nessuna sorpresa per il Lumezzane, che sarà inserito nel girone A della prossima Lega Pro, lo stesso che ha incoronato la FeralpiSalò lo scorso anno, rispettando dunque il criterio geografico.

Presenti, come già annunciato, anche Albinoleffe, Alessandria, Arzignano, Atalanta Under 23, Fiorenzuola, Giana Erminio, Vicenza, Legnago Salus, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina e Virtus Verona.

Il calendario

Si partirà il weekend del 2-3 settembre, con i rossoblù di scena in Piemonte contro la Pro Vercelli. L’esordio casalingo, invece, avverrà alla seconda giornata, quando al Saleri arriverà la Pergolettese.

Scorrendo il calendario spiccano poi gli incroci con il Vicenza degli ex Aimo Diana e Francesco Galuppini in programma per la terza giornata, i derby con la neonata Atalanta Under 23 (11°turno) e con l’Albinoleffe (19°giornata), nonché la sfida con il Mantova guidato dall’ex Brescia Davide Possanzini (18°giornata).

Finale e play off

Lo slittamento di una settimana ha inevitabilmente allungato il campionato, che terminerà il weekend del 27-28 aprile. Play off al via il fine settimana successivo, mentre per l’inizio dei play out si dovrà attendere sabato 11 maggio. Saranno quattro i turni infrasettimanali previsti, in calendario il 20 settembre, il 25 ottobre, il 14 febbraio e il 6 marzo. L’unica sosta in programma sarà quella del 31 dicembre, mentre l’ultimo turno del 2023, che coinciderà anche con l’ultima giornata del girone d’andata, si giocherà sabato 23 dicembre.

Ancora da determinare invece l’avversario del primo turno preliminare di Coppa Italia di serie C, che vedrà scendere in campo il Lumezzane mercoledì 4 ottobre.

«Il girone rispecchia quello che ci aspettavamo – commenta il presidente rossoblù Andrea Caracciolo -. Vedere il Lumezzane in un girone di Lega Pro è emozionante, ma io sono sempre stato dell’idea che le squadre siano comunque da affrontare tutte, quindi a livello di avversari cambia poco».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it