Paghera impeccabile, Caccavo decisivo: le pagelle del Lumezzane

Alberto Rossini
Moscati giganteggia in difesa: prestazione attenta. Anatriello è da 6: un buon battesimo in maglia rossoblù
L'esultanza di Caccavo - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
L'esultanza di Caccavo - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Il Lumezzane raccoglie tre punti pesantissimi: l’1-0 nello scontro diretto con la Giana Erminio proietta i valgobbini al decimo posto in classifica, e dunque in piena zona play off. Di seguito le pagelle.

6 – Giacomo Drago

Una sola parata e nemmeno particolarmente difficile.

6 – Sasha Mancini

Non è sempre preciso in marcatura, ma aiuta la squadra a uscire in maniera pulita dal basso.

7 – Marco Moscati

Schierato centrale a sorpresa non sfigura: prestazione attenta.

6 – Riccardo Stivanello

Soffre un po’ la fisicità degli attaccanti avversari, ma se la cava in velocità.

6 – Matteo Motta

Il salvataggio su Galeandro vale un gol.

6.5 – Vincenzo Colangiuli

Fa vedere cose interessanti. Dal 38’ st Gaetano Monachello (sv) Si rivede in campo dieci mesi dopo l’infortunio al ginocchio.

7 – Fabrizio Paghera

È chiamato più a difendere che a impostare e lo fa senza sbavature.

  Serie C, gli scatti di Lumezzane-Giana Erminio
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Giana Erminio - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
6 – Mattia Rolando

Ci mette la solita corsa, ma commette tanti errori tecnici. Salva sulla linea su Ferri. Dal 30’ st Aiman Riahi (6) Entra con «garra».

6 – Mattia Iori

Qualche dribbling e qualche cross interessante ma poco altro. Dal 21’ st Alessandro Ghillani (6).

6 – Gennaro Anatriello

Alterna buone giocate a errori banali. Tutto sommato un buon battesimo. Dal 30’ st Gesualdo Napolitano (6) Ha sui piedi il pallone del raddoppio.

6.5 – Luigi Caccavo

Non vince molti duelli, ma ha il merito di sbloccarla. Dal 21’ st Matteo Ferro (6.5) Corre e lotta per tutto il campo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Lumezzane Calcio serie C Giana Erminio Lumezzane
