Paghera impeccabile, Caccavo decisivo: le pagelle del Lumezzane
Il Lumezzane raccoglie tre punti pesantissimi: l’1-0 nello scontro diretto con la Giana Erminio proietta i valgobbini al decimo posto in classifica, e dunque in piena zona play off. Di seguito le pagelle.
6 – Giacomo Drago
Una sola parata e nemmeno particolarmente difficile.
6 – Sasha Mancini
Non è sempre preciso in marcatura, ma aiuta la squadra a uscire in maniera pulita dal basso.
7 – Marco Moscati
Schierato centrale a sorpresa non sfigura: prestazione attenta.
6 – Riccardo Stivanello
Soffre un po’ la fisicità degli attaccanti avversari, ma se la cava in velocità.
6 – Matteo Motta
Il salvataggio su Galeandro vale un gol.
6.5 – Vincenzo Colangiuli
Fa vedere cose interessanti. Dal 38’ st Gaetano Monachello (sv) Si rivede in campo dieci mesi dopo l’infortunio al ginocchio.
7 – Fabrizio Paghera
È chiamato più a difendere che a impostare e lo fa senza sbavature.
6 – Mattia Rolando
Ci mette la solita corsa, ma commette tanti errori tecnici. Salva sulla linea su Ferri. Dal 30’ st Aiman Riahi (6) Entra con «garra».
6 – Mattia Iori
Qualche dribbling e qualche cross interessante ma poco altro. Dal 21’ st Alessandro Ghillani (6).
6 – Gennaro Anatriello
Alterna buone giocate a errori banali. Tutto sommato un buon battesimo. Dal 30’ st Gesualdo Napolitano (6) Ha sui piedi il pallone del raddoppio.
6.5 – Luigi Caccavo
Non vince molti duelli, ma ha il merito di sbloccarla. Dal 21’ st Matteo Ferro (6.5) Corre e lotta per tutto il campo.
