Serie C, il Lumezzane ospita la Giana Erminio: la diretta dal Saleri

Alberto Rossini
Match che profuma di play off: i valgobbini si trovano ad appena due lunghezze dai milanesi, noni in classifica. Calcio d’inizio alle 17.30
  • Serie C, gli scatti di Lumezzane-Giana Erminio
    Serie C, gli scatti di Lumezzane-Giana Erminio - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
AA

Il treno degli spareggi promozione del girone A passa dal Saleri, dove il match tra Lumezzane e Giana Erminio (ore 17.30) varrà una bella fetta di play off. Sono infatti appena due i punti che separano i valgobbini (undicesimi a quota 33) dai milanesi (noni con 35 punti) in un campionato che non aspetta nessuno.

Un appuntamento che vale dunque tantissimo non solo per classifica, ma anche per dare un indirizzo chiaro alla stagione in corso dei rossoblù. Troise ci arriva però con una rosa condizionata da molte assenze. Oltre agli squalificati Deratti e Rocca, il tecnico campano non potrà contare sugli infortunati Ndiaye e Gallea. La spia dell’emergenza è dunque puntata soprattutto sul reparto arretrato.

Servirà comunque puntare sulla forza del gruppo per sfatare una sorta di tabù, dato che la Giana in undici precedenti ha esultato 7 volte, a fronte dei 2 soli successi del Lumezzane. «Con l’Inter abbiamo visto le due facce che confermano la direzione su cui dobbiamo insistere – spiega il tecnico rossoblù Emanuele Troise –. Il coinvolgimento dell’intera rosa sarà fondamentale in questo finale di campionato. Continueremo a coinvolgere tutti i componenti perché è un momento in cui il calendario lo richiede. Sappiamo che la Giana è una squadra con un’identità ben chiara. Dovremo essere molto bravi a leggerli, ma dovremo cercare anche di trovare la nostra via. Entrambe le squadre saranno alla terza partita ed è quella che potrebbe incidere di più in un filotto di tre gare e questo fattore aumenta il coefficiente di difficoltà».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Lumezzane CalcioGiana Erminioserie CLumezzane
