De Marino, doppio errore fatale: le pagelle del Lumezzane

Lumezzane beffato nel finale: il Cittadella passa al Saleri grazie al gol al 95’ di Perretta, che condanna gli uomini di Troise alla sconfitta. Di seguito le pagelle.

6 – Giacomo Drago

È lo specchio di una partita stranissima. Subisce due gol, ma non si sporca praticamente mai i guantoni.

6.5 – Marco Moscati

Ennesima prestazione positiva per il capitano rossoblù.

6 – Beidi Gallea

Soffre la costante ricerca della profondità di Falcinelli e Rabbi, se la cava spesso con il fisico.

6 – Riccardo Stivanello

Come sopra. È più attento in alcune circostanze, ma ha troppa fretta quando imposta.

6 – Sasha Mancini

Salva un gol praticamente fatto su Rabbi nel primo tempo, ma commette anche qualche errore.

Dal 33’ st Gesualdo Napolitano (7), che riaccende la partita e firma anche il gol capolavoro del momentaneo 1-1.

6.5 – Michele Rocca

Incide poco da esterno, spostato al centro invece cresce insieme alla squadra.

5.5 – Vincenzo Colangiuli

Schierato subito titolare da Troise. Ha tante scusanti, ma non riesce mai a entrare nel vivo del gioco. Dal 16’ st Davide De Marino (4): due errori da matita blu. Deve ritrovare la condizione.

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Lumezzane-Cittadella: la partita - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

6 – Mattia Rolando

La solita partita solida. Paga qualcosa in fase di impostazione.

5.5 – Alessandro Ghillani

Fatica a dare il proprio apporto sia in fase offensiva, sia in fase difensiva. Si limita al compitino quando ha la palla. Dal 1’ st Matteo Ferro (5.5): sbaglia tanti, troppi palloni.

6 – Luigi Caccavo

Non si costruisce palle gol, ma fa un lavoro infinito di protezione del pallone. Dal 38’ st Gennaro Anatriello (sv): esordio per l’ultimo arrivato dal mercato.

6.5 – Mattia Iori

Una traversa e tante azioni di qualità. È sempre il faro del Lumezzane. Dal 38’ st Francesco Belvedere (sv): per il giovane Primavera è la prima tra i professionisti.