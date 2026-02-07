Giornale di Brescia
Il Lumezzane ospita il Cittadella per una sfida che sa di play off

Alberto Rossini
Fischio d’inizio alle 14.30 al Saleri. In classifica i veneti precedono i valgobbini di quattro sole lunghezze e vincere oggi significherebbe portarsi a un passo da loro
Emanuele Troise, allenatore del Lumezzane - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
L’aria che si respira oggi al Saleri ha il profumo inconfondibile di quelle sfide che sanno di scontro diretto. Contro il Cittadella (fischio d’inizio ore 14.30) il Lumezzane si gioca infatti una buona fetta di play off. In classifica i veneti precedono i valgobbini di quattro sole lunghezze e vincere oggi significherebbe portarsi a un passo da loro, consolidando al contempo la zona spareggi promozione. Per farlo però serve puntare sulla forza del gruppo, ma anche sulla tradizione positiva del Saleri dove il Lume finora è rimasto imbattuto negli otto precedenti storici contro il Cittadella. Il momento delle due squadre poi è all’opposto.

Se il Lumezzane arriva a questo appuntamento con il vento in poppa regalato dalla vittoria del derby con l’Ospitaletto, il «Citta» è in piena crisi. Con un solo successo conquistato nel 2026 i veneti sono reduci da tre ko nelle ultime quattro, spezzate dal solo pareggio (3-3) con la Pergolettese.

La notizia che fa più rumore fin dalla vigilia arriva però dalla lista dei giocatori per il campionato presentata dalla società rossoblù, con l’esclusione di Donnarumma. L’attaccante, arrivato in estate come il colpo da novanta del mercato, salvo sorprese – si può cambiare la lista ancora una volta nel ritorno in caso di infortuni – non farà dunque parte del progetto tecnico da qui al termine del campionato. Nonostante le aspettative il feeling con l’ambiente e la condizione fisica non sono mai decollati. Fuori anche D’Agostino, Bonardi, Serpa e l’infortunato Diodato.

Per l’occasione però Troise può sorridere perché tra i convocati per la sfida odierna ritrova sia Paghera, sia Ndiaye oltre agli ultimi arrivati Anatriello e Colangiuli.

