Iori mattatore, Rolando arpiona palloni: le pagelle del Lumezzane
Colpo importante del Lumezzane, che batte di misura l’Alcione (1-0) e centra il proprio tredicesimo risultato utile consecutivo, portandosi momentaneamente in zona play off. Di seguito le pagelle dei valgobbini.
6.5 – Giacomo Drago
Fortunato quando viene graziato dall’autogol dopo il palo di Morselli. Interventi importanti nella ripresa.
6.5 – Marco Moscati
La solita partita giocata con sicurezza.
7 – Riccardo Stivanello
Non si fa mai prendere alle spalle quando l’Alcione cerca la profondità. Dal 35’ st Aiman Riahi (sv).
7 – Jacopo Deratti
Ringhia su Morselli. Generoso quando si spende in recuperi di 20-30 metri per andare al raddoppio.
6 – Sasha Mancini
Un paio di errori nella gestione del pallone, ma quando spinge crea sempre superiorità numerica.
6.5 – Michele Rocca
Si regala l’ennesima gara ad alta intensità. Dal 42’ st Gesualdo Napolitano (sv).
6.5 – Fabrizio Paghera
Si esalta nel momento di massima spinta dell’Alcione chiudendo spesso traiettorie di passaggio.
7 – Mattia Rolando
Non si contano i palloni recuperati e le giocate per rovesciare il fronte.
6.5 – Alessandro Ghillani
Suo l’assist per il gol di Iori. Tante buone giocate e sacrificio. Dal 30’ st Matteo Ferro (6).
6.5 – Luigi Caccavo
Ha poche occasioni pulite, ma dialoga bene con la squadra, facendosi pescare in profondità. Dal 42’ st Alfredo Donnarumma (sv).
7 – Mattia Iori
Oltre a sbloccare la partita è il più pericoloso. Dal 35’ st Beidi Gallea (sv).
