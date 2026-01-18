Giornale di Brescia
Calcio

Iori mattatore, Rolando arpiona palloni: le pagelle del Lumezzane

Alberto Rossini
Vittoria importante dei valgobbini contro l’Alcione. Sugli scudi anche Stivanello e Deratti: per entrambi una prova da 7
L'esultanza di Iori - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
L'esultanza di Iori - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Colpo importante del Lumezzane, che batte di misura l’Alcione (1-0) e centra il proprio tredicesimo risultato utile consecutivo, portandosi momentaneamente in zona play off. Di seguito le pagelle dei valgobbini.

6.5 – Giacomo Drago

Fortunato quando viene graziato dall’autogol dopo il palo di Morselli. Interventi importanti nella ripresa.

6.5 – Marco Moscati

La solita partita giocata con sicurezza.

7 – Riccardo Stivanello

Non si fa mai prendere alle spalle quando l’Alcione cerca la profondità. Dal 35’ st Aiman Riahi (sv).

7 – Jacopo Deratti

Ringhia su Morselli. Generoso quando si spende in recuperi di 20-30 metri per andare al raddoppio.

6 – Sasha Mancini

Un paio di errori nella gestione del pallone, ma quando spinge crea sempre superiorità numerica.

6.5 – Michele Rocca

Si regala l’ennesima gara ad alta intensità. Dal 42’ st Gesualdo Napolitano (sv).

6.5 – Fabrizio Paghera

Si esalta nel momento di massima spinta dell’Alcione chiudendo spesso traiettorie di passaggio.

7 – Mattia Rolando

Non si contano i palloni recuperati e le giocate per rovesciare il fronte.

Il Lumezzane batte l'Alcione, l'intervista a Caracciolo

6.5 – Alessandro Ghillani

Suo l’assist per il gol di Iori. Tante buone giocate e sacrificio. Dal 30’ st Matteo Ferro (6).

6.5 – Luigi Caccavo

Ha poche occasioni pulite, ma dialoga bene con la squadra, facendosi pescare in profondità. Dal 42’ st Alfredo Donnarumma (sv).

7 – Mattia Iori

Oltre a sbloccare la partita è il più pericoloso. Dal 35’ st Beidi Gallea (sv).

