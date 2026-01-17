Il Lumezzane non si ferma: 1-0 all’Alcione e zona play off

Basta un lampo di Iori per regalare al Lumezzane la prima vittoria tra i professionisti sull’Alcione Milano (1-0), ma anche il tredicesimo risultato utile consecutivo per i rossoblù, che spiccano il volo anche in classifica, chiudendo il sabato sera in piena zona play off, a +2 sulla coppia Arzignano-Pro Vercelli in undicesima piazza in attesa delle gare in programma domani.

Seconda vittoria di fila dal sapore ancora più dolce per i valgobbini che, dopo il 2-0 rifilato alla Pergolettese, si ripetono ancora, fermando la risalta in classifica dell’Alcione al momento quinto in classifica.

Loading video... Il Lumezzane batte l'Alcione, l'intervista a Caracciolo

La cronaca

Troise riparte dal 4-3-3, schierando Ghillani sulla stessa linea di Iori e Caccavo e preferendo Mancini a Pagliari sull’out mancino in difesa. L’avvio però è un monologo dell’Alcione sulle note di uno scatenato Morselli che prima calcia sul palo una punizione dai 25 metri, per poi impegnare Drago con una rasoiata dal limite che l’estremo difensore rossoblù devia in angolo.

Alla distanza il Lume prova a crescere e il primo tiro è di Moscati che si coordina al volo su una punizione di Iori, ma la conclusione si perde altissima. Passano i minuti e sono i valgobbini a prendere campo, fino al 23’ quando è Iori, su perfetto invito di Ghillani dalla destra, a trafiggere Agazzi con un preciso colpo da biliardo.

L’Alcione ci prova

I valgobbini da quel momento sono in controllo e rischiano poco o nulla, flirtando anche col raddoppio con Ghillani e Caccavo, ma senza fortuna. Ma l’ultima chance è dell’Alcione, con Bright che mastica la conclusione sul cross rasoterra di Bertolotti dalla destra, divorandosi il possibile 1-1 da pochi passi.

Nella ripresa la gara si fa subito spezzettata, ma con il passare dei minuti serve il solito super Drago per negare il possibile 1-1 prima a Morselli, poi a Muroni, mentre nel mezzo è Iori, da calcio piazzato, a sfiorare il raddoppio. La girandola di cambi del finale per entrambe fa perdere un po’ di ritmo al match, che scivola verso il triplice fischio senza ulteriori sussulti.