Serie C, Lumezzane al debutto con la Virtus Verona: la diretta

Dopo la FeralpiSalò tocca al Lumezzane debuttare nel girone A di Serie C. Alle 18 i valgobbini affrontano al Gavagnin-Nocini la Virtus Verona di Gigi Fresco, il Ferguson d'Italia, da 44 stagioni sulla panchina dei veneti.

Leggi anche Il Lumezzane sfida a Verona la Virtus con la febbre del debuttante

I rossoblù, che aspirano a migliorare il nono posto della scorsa stagione, vogliono partire con il piede giusto dopo un buon pre-campionato. La Coppa Italia, con il successo sull'Union Clodiense e la sconfitta con il Rimini, ha dato buone indicazioni ad Arnaldo Franzini, che per questo appuntamento non può però contare sugli indisponibili Pisano, Tremolada e Terranova.

Inoltre in settimana un'epidemia influenzale ha colpito i valgobbini e qualcuno potrebbe non essere al cento per cento. Tra i convocati c'è anche l'ultimo arrivato, il classe 2000 Joshua Tenkorang, che è un mediano. Diretta testuale su questa pagina a partire dalle 18.