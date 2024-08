Il Lumezzane sfida a Verona la Virtus con la febbre del debuttante

Alle 18 la prima di campionato per i rossoblù, alle prese con un’epidemia influenzale. Il tecnico Franzini: «Serve ambizione, voglio una squadra che sa quello che vuole»

2 ' di lettura

Il tecnico Arnaldo Franzini - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

La febbre del debutto. Conto alla rovescia terminato per il Lumezzane, che oggi sul campo della Virtus Verona (ore 18) inizia il secondo campionato consecutivo tra i professionisti dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Il tempo degli esperimenti è finito, non quello delle incognite per un Lumezzane che oltre ai nodi del mercato in settimana ha dovuto fronteggiare un’epidemia influenzale che ha messo ko diversi giocatori a rotazione. Bonatti: «FeralpiSalò e Lumezzane faranno un campionato di livel