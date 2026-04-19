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Iori non si ferma, Deratti in difficoltà: le pagelle del Lumezzane

Alberto Rossini
Con il 2-2 sul campo del Lecco, i valgobbini si assicurano la partecipazione ai play off. Moscati ultimo baluardo, Ghillani riscatta col gol un primo tempo anonimo
L'esultanza di Iori - Ufficio stampa Lumezzane
L'esultanza di Iori - Ufficio stampa Lumezzane
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Il Lumezzane strappa un punto al Lecco e si assicura aritmeticamente la partecipazione ai play off di serie C. Di seguito le pagelle della gara andata in scena al Rigamonti-Ceppi, terminata 2-2.

6.5 – Giacomo Drago

Incolpevole sui gol subiti, si fa notare salvando su Konatè.

7 – Marco Moscati

È l’ultimo baluardo del Lume. Salva prima su Sipos e poi su Parker.

5 – Jacopo Deratti

Fatica a leggere i duelli con Konatè che prima lo anticipa da corner, per poi superarlo in velocità sul 2-1.

6.5 – Riccardo Stivanello

Mette la museruola a Sipos in più di un’occasione.

5.5 – Sasha Mancini

Un po’ spaesato quando deve attaccare. Dietro è tutto sommato attento. Dal 42’ st Vincenzo Colangiuli (sv) mette a referto una bella chiusura su Parker.

6.5 – Alessandro Ghillani

Dopo un primo tempo piuttosto anonimo si scuote nella ripresa, dove va a segno per il 2-2. Dal 19’ st Matteo Motta (5.5): viene graziato nel finale quando perde un pallone sanguinoso.

  • Serie C, gli scatti di Lecco-Lumezzane
    Serie C, gli scatti di Lecco-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
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6 – Fabrizio Paghera

Paga un po’ la superiorità numerica del Lecco a centrocampo, ma è il primo ad andare a duello.

6.5 – Mattia Rolando

Come sopra. Prova anche a mettere un po’ di qualità sulla trequarti.

6.5 – Mattia Iori

Terza partita consecutiva a segno e anche qualche bel ripiegamento difensivo. Dal 32’ st Matteo Ferro (6): benzina per il finale.

6 – Gennaro Anatriello

Fatica a supportare la manovra, ma è suo l’assist per il 2-2 di Ghillani. Dal 19’ st Manuele Malotti (6).

6.5 – Luigi Caccavo

Si conquista il rigore che Iori trasforma e fa a sportellate. Dal 32’ st Beidi Gallea (6).

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