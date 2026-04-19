Iori non si ferma, Deratti in difficoltà: le pagelle del Lumezzane
Il Lumezzane strappa un punto al Lecco e si assicura aritmeticamente la partecipazione ai play off di serie C. Di seguito le pagelle della gara andata in scena al Rigamonti-Ceppi, terminata 2-2.
6.5 – Giacomo Drago
Incolpevole sui gol subiti, si fa notare salvando su Konatè.
7 – Marco Moscati
È l’ultimo baluardo del Lume. Salva prima su Sipos e poi su Parker.
5 – Jacopo Deratti
Fatica a leggere i duelli con Konatè che prima lo anticipa da corner, per poi superarlo in velocità sul 2-1.
6.5 – Riccardo Stivanello
Mette la museruola a Sipos in più di un’occasione.
5.5 – Sasha Mancini
Un po’ spaesato quando deve attaccare. Dietro è tutto sommato attento. Dal 42’ st Vincenzo Colangiuli (sv) mette a referto una bella chiusura su Parker.
6.5 – Alessandro Ghillani
Dopo un primo tempo piuttosto anonimo si scuote nella ripresa, dove va a segno per il 2-2. Dal 19’ st Matteo Motta (5.5): viene graziato nel finale quando perde un pallone sanguinoso.
- Serie C, gli scatti di Lecco-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
- Serie C, gli scatti di Lecco-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
- Serie C, gli scatti di Lecco-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
- Serie C, gli scatti di Lecco-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
- Serie C, gli scatti di Lecco-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
- Serie C, gli scatti di Lecco-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
6 – Fabrizio Paghera
Paga un po’ la superiorità numerica del Lecco a centrocampo, ma è il primo ad andare a duello.
6.5 – Mattia Rolando
Come sopra. Prova anche a mettere un po’ di qualità sulla trequarti.
6.5 – Mattia Iori
Terza partita consecutiva a segno e anche qualche bel ripiegamento difensivo. Dal 32’ st Matteo Ferro (6): benzina per il finale.
6 – Gennaro Anatriello
Fatica a supportare la manovra, ma è suo l’assist per il 2-2 di Ghillani. Dal 19’ st Manuele Malotti (6).
6.5 – Luigi Caccavo
Si conquista il rigore che Iori trasforma e fa a sportellate. Dal 32’ st Beidi Gallea (6).
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.