Serie C, il Lumezzane a caccia del riscatto a Lecco: la diretta

Contro il Lecco per ripartire. Dopo il ko interno con la bestia nera Pro Vercelli, il Lumezzane va in cerca di risposte al Rigamonti-Ceppi (fischio d’inizio ore 18.30), contro una delle favorite del girone A, essendo da poco retrocessa dalla B.

Per l’occasione non saranno della partita né il tecnico Arnaldo Franzini, né il centrale Emanuele Terranova, che pagano la doppia espulsione rimediata a seguito delle proteste dopo il gol dello 0-1 firmato Comi che ha stappato la sfida del Saleri di domenica scorsa.

Umori decisamente all’opposto per le due contendenti, perché se i valgobbini hanno bisogno di punti per ripartire dopo lo scivolone con i piemontesi, il Lecco al momento pare aver trovato la quadra dopo le difficoltà accusate nel corso dell’estate tra amichevoli e Coppa Italia, collezionando quattro punti nelle prime due giornate con Union Clodiense e Lecco.

Fattore ex da non sottovalutare poi per la formazione allenata da Baldini, dato che nel Lecco partirà dal 1’ Carlo Ilari, uno degli assoluti trascinatori del Lumezzane nella scorsa stagione, chiusa con 40 presenze tra campionato, Coppa e play off e cinque reti all’attivo. La speranza dei valgobbini è sicuramente quella di una maggiore fortuna anche da parte della direzione arbitrale. Per l’occasione scelto il giovane Stefano Striamo di Salerno, al debutto assoluto in campionato in terza serie dopo aver diretto solamente Pescara-Pineto di Coppa Italia di serie C. Impresa cercasi dunque per il Lumezzane, per tornare a sorridere dopo il bell’esordio stagionale sul campo della Virtus Verona.