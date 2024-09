La Pro Vercelli resta una bestia nera, Lumezzane sconfitto 2-0

Niente bis per il Lumezzane, che non riesce a ripetersi dopo la bella vittoria sul campo della Virtus Verona del primo turno. La doppietta di Comi condanna infatti un Lumezzane disattento al primo ko stagionale in campionato al Saleri (0-2), inchiodando i bresciani a quota 3 punti dopo le prime due giornate.

Tanti, troppi gli errori commessi dai rossoblù, che ora cercheranno riscatto sabato prossimo contro il Lecco (ore 18.30), per provare a resettare rapidamente una partita decisamente storta.

In campo

In casa Lume confermata quasi in toto la formazione vista in campo domenica contro la Virtus Verona, con la sola eccezione di Iori, al nuovo esordio dal 1’ con la maglia rossoblù, schierato nel tridente offensivo completato da Pannitteri e Monachello. L’avvio è subito a tinte ospiti ed è la Pro a sfiorare per due volte il vantaggio. Prima ci prova Comi di testa dopo la torre di Carosso, ma la sfera finisce fuori bersaglio, poi è lo stesso Carosso a cercare il destro a giro, ma anche qui sono i centimetri a salvare il Lumezzane. Nel mezzo anche i valgobbini si fanno notare in avanti, ma la conclusione di Monachello è facile preda dell’ex di giornata Rizzo.

Il Lume fa la partita, ma la Pro Vercelli si chiude bene negli ultimi trenta metri, e l’unico vero tiro in porta del primo tempo per gli uomini di Franzini porta la firma di Scanzi, che ci prova da lontanissimo, costringendo Rizzo al riflesso. Alla distanza gli ospiti prendono coraggio e al 37’ arriva la fiammata decisiva che vale il vantaggio per gli uomini di Paolo Cannavaro. Iotti imbuca per Comi che, giudicato in posizione regolare, supera Filigheddu con un diagonale chirurgico. Ma il gol segnato scatena le proteste rossoblù, culminate nelle espulsioni di Franzini e Terranova dalla panchina.

All’intervallo fuori Scanzi e dentro Regazzetti, ma il Lume fatica a scuotersi, pur sfiorando il pari con la punizione di Iori e con il velenoso tiro cross di Malotti, entrambe a lato di pochissimo. Il cronometro scorre imperterrito. I bresciani vivono di sussulti, ma attaccano in maniera confusa e si trovano addirittura sotto di due reti grazie a Comi, che incorna in maniera vincente l’angolo di Iotti. Il gol subito spegne la partita, ma i rossoblù ci provano ancora con convinzione nel finale, chiudendo i piemontesi nella propria trequarti e sfiorando il gol della speranza con Piga, Ferro e Malotti, ma senza fortuna. Alla fine è la Pro Vercelli a mantenere la vetta della classifica.